За «ковидными» ограничениями в Ленобласти можно следить онлайн

В рамках масштабного проекта стопкоронавирус.рф создана интерактивная карта с актуальной информацией об ограничениях, действующих в субъектах России. Любой желающий может быстро и легко получить необходимую информацию о принятых в регионе противокоронавирусных мерах, ознакомиться с правовыми документами и узнать общую статистику заболевших.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, карта поможет не только местным жителям, но и гражданам, планирующим путешествие или рабочую поездку по стране. Информация будет актуализироваться каждую неделю, за обновлением данных будут следить специалисты областных Центров управления регионом. Карта доступна по ссылке.

Отметим, что 2 августа оперативный штаб Ленобласти сообщил о 235 новых случае заболевания коронавирусом, выявленных на территории региона. Из них 59 – во Всеволожском районе.