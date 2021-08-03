В Агалатово появится «Точка роста»

Открытие образовательного пространства на базе Агалатовского ЦО планируется к началу нового учебного года. В учреждении уже закончен ремонт помещений для лабораторий физики, химии и биологии, поступает новое учебное оборудование и школьная мебель.

Как сообщает пресс-служба администрации поселения, преподаватели Агалатовского ЦО уже прошли курсы повышения квалификации, необходимые для проведения занятий по программе «Точка роста». В новом образовательном пространстве ребята смогут получить более широкие знания в области естественных наук, а также повысить цифровую грамотность.

Напомним, что «Точки роста» – это образовательные центры, которые открываются на базе сельских школ и образовательных учреждений небольших городов. Благодаря им ребята из самых разных населенных пунктов имеют возможность получать качественное образование и осваивать современные технологии.