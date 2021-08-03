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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске Росгвардия потушила загоревшийся мопед

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Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому району Ленинградской области помог водителю на Колтушском шоссе потушить мопед.

Как сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 2 августа в 15.35 на маршруте патрулирования заметили густой и едкий дым. Оказалось, что возле остановки на Колтушском шоссе загорелся мопед.

Водитель транспортного средства не мог сам справиться с возгоранием. Помогли сотрудники Росгвардии, которые с помощью огнетушителя устранили возгорание. Во время происшествия никто не пострадал.

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