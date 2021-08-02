Ленобласть отметила 94-летие в онлайн-формате

Большая праздничная программа прошла 1 августа в прямом эфире телеканала ЛенТВ24. В адрес ленинградцев звучали слова поздравления, было подготовлено множество ярких номеров и видео-открыток со всех уголков региона. Также для жителей Ленобласти выступили Сергей Трофимов, Денис Клявер и другие артисты.

– Дорогие друзья, Ленинградской области исполняется 94 года, – обратился с приветственным словом к телезрителям глава региона Александр Дрозденко. – Прошедший год для многих и во многом стал годом проверки на прочность, годом испытаний. Но наша ленинградская семья только сплотилась – пандемия научила нас быть добрее, быть внимательнее к ближним. В день рождения области я хочу сказать большое спасибо ее жителям – за их труд, за неравнодушие, за доброе отношение друг к другу.

По сложившейся традиции, губернатор объявил тему следующего года: 2022 год в Ленинградской области станет годом «Команды 47». Это популярное среди волонтеров движение, участники которого оказывают как адресную помощь, так и организовывают масштабные акции на благо своего общего дома. В соцсетях под хештегом #команда47 можно увидеть, как активисты помогают ветераном Великой Отечественной войны, поддерживают пенсионеров во время режима самоизоляции, выходят на субботники и участвуют в благоустройстве.