Ленинградская панорама: с днем рождения, любимая область!

Первого августа Ленинградская область отмечает день своего образования. Накануне праздника областные СМИ рассказали о главных достижениях своих районов и поздравили родной регион с 94‑летием.

Игорь Венгуров, шеф-редактор Волховской городской телерадиокомпании:

– Наш район сейчас очень активно застраивается. Повсюду возводят или ремонтируют объекты, создают общественные пространства. Так, в Волхове воссоздают парк им. 40‑летия ВЛКСМ, начались работы в сквере Почивалова. Возрождением исторической территории занимается ПАО «ФосАгро». Благодаря компании также открыта лыжная база. Рядом возводят ледовую арену – подарок губернатора победителям «Ночной хоккейной лиги».

Заметно преображаются Старая и Новая Ладога, Сясьстрой – здесь тоже формируют комфортную среду. Запомнится год и крупными инвестпроектами. Завершен первый этап модернизации комплекса «ФосАгро». В Аврово открыто производство монолитных деревянных панелей. Масштабную модернизацию прошел Сясьстройский хлебокомбинат. Все это благоприятно сказывается на экономике региона и позволяет жителям уверенно смотреть в будущее. Желаю любимой Ленобласти дальнейшего развития и процветания!

Елена Суралёва, главный редактор газеты «Гатчинская правда»:

– Гатчина стала столицей региона, что дает городу новый импульс. По поручению губернатора разрабатывается проект преобразования Гатчины в динамично развивающийся и комфортный город.

Именно в Гатчине был дан старт Года науки и технологий: в феврале Президент РФ запустил высокопоточный исследовательский реактор ПИК на базе института ядерной физики. Владимир Путин также посетил нас в июне, когда у Гатчинского дворца открывали памятник Александру III.

В мае в городе прошел полумарафон «ЗаБег. рф» с участием 500 легкоатлетов. На Олимпиаде в Токио выступают две уроженки Гатчины – синхронистка Светлана Колесниченко и регбистка Мария Погребняк.

Радуют выпускники школ: в районе 65 золотых медалистов. Команда педагогов Гатчинской гимназии им. Ушинского – в числе победителей всероссийского конкурса «Учитель будущего». Есть гатчинцы и в сборной команде WorldSkills, защищающей честь региона в финале IX национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Уже 90 лет наша газета создает летопись Гатчины и Ленобласти. Мы и дальше будем рассказывать о достижениях региона и свершениях земляков. Поздравляем любимую область с днем рождения! Желаем мира, счастья, вдохновения и новых свершений.

Наталья Артюшина, главный редактор газеты «­PRO-Отрадное» (Кировский район):

– В числе ярких событий года: наш район вошел в тройку самых энергоэффективных в регионе, а Кировск отметил 90‑летие. Прошло онлайн-голосование жителей по отбору дизайн-проектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Кировске победил променад с велодорожкой на Ладожской ул., в Шлиссельбурге – общественная территория у д/сада «Теремок», в Отрадном – экопарк «Пеллинский».

На базе Кировского политехнического техникума открылась «Фабрика процессов», где трудящихся и студентов обучают бережливому производству. В разгаре ремонт Шумской средней школы, работы завершат к сентябрю. Еще одно достижение – Шлиссельбургская детская художественная школа вошла в «100 лучших образовательных организаций России».

В марте по традиции прошел международный фестиваль «Мгинские мосты». Нынешний был посвящен 800‑летию со дня рождения Александра Невского. Отметим и патриотическую работу: накануне 22 июня в д. Назия перезахоронили останки более 100 красноармейцев, найденные при реконструкции трассы «Кола».

От всего сердца поздравляем любимый регион с днем рождения! Желаем развития, успехов и благополучия.

Татьяна Чумерина, главный редактор газеты «Приозерские ведомости»:

– За последний год Приозерье заметно преобразилось. Успешно реализуются национальные проекты. Так, в Раздолье введены в эксплуатацию новые объекты водоснабжения. На базе Отрадненской, Раздольской школ и школы № 1 Приозерска созданы центры цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Приобретено оборудование для трех школ.

Активно идут реновация и строительство объектов инфраструктуры. Модернизируют Громовскую школу, возводят корпус в Сосновском центре образования. Закончены ремонты ДК «Карнавал» и стадиона «Юность», в Плодовом скоро откроют бассейн. Из-за закрытых границ у нас стало больше внутренних туристов. Появились новые маршруты, возобновились фестивали («Вуокса – река дружбы» и другие).

Район славится сельским хозяйством. Не сходят с передовых позиций племенные хозяйства «Гражданский», «Раздолье», «Петровский», «Первомайский». На базе последнего строят комплекс по переработке биоотходов.

Эти и другие достижения – результат труда жителей, в который вложена любовь к близким, своему региону, своей стране. Поздравляем ленинградцев с 94‑й годовщиной нашей малой родины! Это большой праздник для всех, кто связал судьбу с Ленобластью, живет ее настоящим и будущим.

Татьяна Догадина, главный редактор газеты «Свирские огни» (Подпорожский район):

– У нас кипят большие стройки! На реке Свирь возводят мост – здесь уже монтируют пролеты, на правом берегу устраивают свайные основания. Работы идут с опережением графика, движение откроют уже в середине 2023 года.

В Подпорожье на пр. Кирова строят пятиэтажный жилой комплекс со входом для маломобильных людей. В Винницах возводят детский сад с бассейном на 95 мест. В Вознесенье завершают благоустройство Свирской набережной.

В Важинах скоро появится площадка отдыха и досуга на Школьной ул. У ДК в Никольском облагораживают детскую площадку, благоустраивают пешеходную зону на пр. Речного Флота, обновляют фасады. В районе успешно реставрируют деревянные церкви: ансамбль в Согиницах уже вошел в маршрут «Серебряное ожерелье России».

Год стал юбилейным для местных редакций: нашей газете исполняется 90 лет, телеканалу «СвирьИнфо» – 10 лет. Журналисты живут в унисон с регионом: мимо нас не проходит ни одно яркое событие. Родной области желаем процветания и благополучия, а ленинградцам – здоровья, счастья и любви!

Любовь Бекетова, главный редактор газеты «Лужская правда»:

– Благоустройство Луги продолжается. Так, на пересечении ул. Т. Петровой и пр. Урицкого появился эксклюзивный объект: 15 стендов с информацией о поселениях района (тексты готовила наша сотрудница). Благоустраивается очередная часть набережной. Горожане мечтают, чтобы привели в порядок все лужские берега, и администрация рассматривает их предложения. Формирование комфортной среды идет и в поселениях. К примеру, началось комплексное благоустройство в центре п. Володарское.

Предприятия трудятся в полную силу. Объявил набор специалистов завод дозировочной техники «Ареопаг» в Луге. Не снижает темпов выпуска продукции наш флагман – Абразивный завод.

Улучшается лечебная база. Открылась амбулатория в п. Толмачево, началось строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Ям-Тесово. А еще у нас снимают сериал «Опасный мем», почти все актеры – лужане. Продолжается славная кинотрадиция, идущая с 1920‑х годов.

Ленобласть отмечает день рождения 1 августа, а Луга – 3‑го, так что у лужан – праздник вдвойне. Пусть же у нас всегда будет много поводов для радости!

Алексей Александров, главный редактор газеты «Знамя труда» (Сланцевский район):

– В 2021 году в Сланцах произошло знаменательное событие: благодаря поддержке региональных властей завершилось затянувшееся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. ФОК площадью 3000 кв. м с трибунами на 250 мест открылся в марте. Там ежедневно тренируются спортсмены, регулярно проводят соревнования.

Завершается реновация Сланцевской школы № 3. Капремонт одного из двух зданий шел два года, сейчас благоустраивается территория. Объем субсидий составил 199 млн рублей, 177 из них выделила область. Радует, что уже 1 сентября более 400 младших школьников придут в новые кабинеты, оснащенные современным оборудованием.

Отмечу, что ежегодно благоустраивается общественная территория, которую сланцевчане выбирают в ходе голосования. Накануне дня рождения Ленобласти желаем всем здоровья, успехов и удачи!