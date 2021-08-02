Ленинградская панорама: с днем рождения, любимая область!

С днем рождения Ленинградскую область поздравляют и ее жители. Представителей разных поколений и сфер деятельности, жителей разных городов и поселков объединяет искренняя любовь к малой родине и стремление видеть свой регион еще больше процветающим.

Вячеслав Харинов, протоиерей Русской православной церкви, президент байкерского клуба OST MC, организатор пробегов по местам боев и воинских захоронений:

– Земля Ленинградской области – святая. Она освящена многовековой борьбой наших самоотверженных соотечественников за государственную, политическую и религиозную независимость России. Особая страница в этой кровопролитной борьбе – Великая Отечественная война. Ее многочисленные жертвы требуют бережного и тактичного отношения к любой деятельности на Ленинградской земле: хозяйственной, культурной, общественной.

Сердечно поздравляю всех тружеников и ревнителей трепетного отношения к родной земле с праздником. А нашей любимой Ленинградской области, освященной подвигами предков, – многая и благая лета!

Николай Рачков, почетный житель Ленинградской области, поэт, член правления Союза писателей России:

– Ленинградская область – один из самых красивых регионов России. У него богатая и славная история. Первая русская столица находилась не где-нибудь, а на нашей земле, в Старой Ладоге. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие», – говорил мой коллега Александр Пушкин, чьи родные, кстати, тоже проживали в нашем регионе.

У меня немало стихов о родном Ленинградском крае. Вот, например, такой отрывок:

«Журавли, над тобой пролетая,

Красоту твою славят не зря.

Крепость русской державы – святая

Ленинградская наша земля».

С древних времен регион был оплотом нашей родины в грозные годы, ее стойким защитником. Очень хочется пожелать, чтобы улучшалась экология Ленобласти, чтобы ее чистые леса, озера и реки помогали растить здоровое молодое поколение. Ведь главное богатство нашей земли – это люди! Труженики, герои. Врачи, учителя, инженеры, строители. Пусть в наших городах и поселках будет больше зелени, чистой воды, ухоженных дорог, больниц и школ, а значит, больше рабочих мест, больше любви к нашей родной стране.

Иван Хеорхе, учитель истории и обществознания Гатчинской гимназии им. К. Д. Ушинского, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020»:

– Ленинградская область – это территория возможностей, где каждый человек может найти свое призвание и стать счастливым. Реки, озера, дворцы и парки вдохновляют жителей и гостей региона мечтать и творить. Хочется пожелать Ленинградской земле процветания и развития, чтобы она по-настоящему стала территорией смыслов для всех, кто имел бы счастье оказаться на ее гостеприимных просторах.

Работа в школе дает мощную внутреннюю мотивацию для постоянного развития, поиска актуальной информации, интересных методик преподавания. Ученики никогда не позволят учителю остановиться в профессиональном самосовершенствовании.

Дорогие ребята, которые окончили школу! Хочу обратиться прежде всего к вам. Я уверен, у вас все получится! Благодаря вашей силе, креативности, вашим идеям Ленинградская область обязательно станет пространством счастья. Верьте в себя, верьте в свой регион. Вы – наша опора, наша надежда. За вами – будущее!

Сергей Шабанов, уполномоченный по правам человека в Ленинградской области:

– Сегодня мне хочется сказать теплые и искренние слова о родной Ленинградской области. Нам с вами повезло жить в регионе с богатым прошлым и ярким настоящим. Сегодня в Ленобласти кипят события: возводится жилье, открываются больницы и школы, строятся дороги, появляются новые предприятия, процветает сельское хозяйство. Все это – результат большого труда каждого жителя. Труда, в который вкладывается любовь к своим близким, к своей земле, к своей стране.

От души желаю, чтобы ленинградцы всегда жили в родном краю с комфортом и уверенно смотрели в завтрашний день. Чтобы у каждого взрослого была достойная работа, зарплата и пенсия, а у каждого ребенка – счастливое детство с хорошим садиком, школой, игровой площадкой. Чтобы всегда соблюдались неотъемлемые права граждан: на жизнь, свободу, безопасность, человеческое достоинство, благоприятные условия проживания, образование и труд. Здоровья всем, благополучия, мира и добра!

Олеся Георгиевская, победительница всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 5-7‑х классов:

– Молодое поколение – это будущее России. У нас активная жизненная позиция и много разных увлечений. Мы хотим быть здоровыми и счастливыми. На проекте «Большая перемена» я представляла вызов «Сохраняй природу», цели которого – защита окружающей среды и сохранение нашей планеты.

Хочу поздравить Ленобласть с годовщиной основания, пожелать дальнейшего процветания и взаимовыгодного партнерства с активной молодежью. Мне нравится, что регион вкладывает силы и средства в развитие подрастающего поколения. За последние годы в Кингисеппском районе, где я живу и учусь, появились детские площадки, построены спортивные объекты – ледовая арена и два бассейна, школьные стадионы, а также центр дополнительного образования для одаренных детей. Регулярно проводятся творческие фестивали и конкурсы.

Желаю родной области не останавливаться на достигнутом и дальше активно оказывать поддержку талантливой молодежи в развитии творчества, спорта и волонтерских движений. А ребятам – не стесняться проявлять себя, заниматься тем, что доставляет им удовольствие, больше общаться, познавать мир и себя в этом мире. У вас все получится!

Александр Грибков, председатель Общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Кингисеппского района:

– Дорогие земляки! Я горжусь тем, что живу на земле Ленинградской области – земле, которая является западными воротами нашей великой страны. Горжусь историей нашей области и тем, что она всегда с честью выходила из трудных ситуаций. Горжусь тем, как сейчас развивается наш регион – один из ведущих в России. Желаю всем счастья, здоровья, успехов, чтобы вас окружали люди, которых вы уважаете и которые уважают вас. Благодарю Ленинградскую землю за все!

Особенно хочу поблагодарить и поздравить членов нашей организации, в которой есть и ветераны Великой Отечественной войны, и жители блокадного Ленинграда, и представители содружества офицеров, и вдовы военнослужащих. Это люди разных профессий, которые уже ушли на заслуженный отдых, но продолжают с воодушевлением заниматься общественной работой.

Членов нашей организации объединяют ответственность, любовь и уважение к людям, гордость за родную землю. Главные задачи, которые мы ставим перед собой, – это военно-патриотическое воспитание молодежи и оказание помощи людям старшего поколения. Огромное спасибо вам за активную жизненную позицию и энтузиазм!

Екатерина Гулько, ученица детского технопарка «Кванториум» во Всеволожске, участница XI национального финала конкурса WorldSkills:

– Ленобласть не только моя малая родина, но и самое веселое, интересное и разносторонне развитое место на земле! Ребята здесь занимаются всевозможными увлекательными вещами: программируют, создают молодежные советы, занимаются спортом, придумывают, снимают и монтируют видео. В Ленобласти находятся три «Кванториума». Регион оказывает серьезную поддержку тем, кто выступает на конкурсах всероссийского уровня. Как «кванторианка» и участница национального финала WorldSkills в компетенции «Предпринимательство», могу уверенно заявить, что горда представлять Ленинградскую область.

Хочу искренне поздравить свой регион с днем рождения. Пусть он никогда не стоит на месте, а идет только вперед, продолжает развиваться в разных направлениях и поддерживать перспективную молодежь во всех начинаниях!