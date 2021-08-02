Ладожская флотилия: её подвиг нельзя позабыть!

В июне на сайте Международной ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-морского флота и подводников была выставлена статья «Бессмертная флотилия, которую забыли (продолжение темы «Сильно льготный путь»). Сейчас вокруг неё развернулась дискуссия в соцсетях.

Автор статьи – капитан 1 ранга Александр Константинович Гедримович – потомственный моряк, долгое время служил на Военно-морском флоте. Его крайняя должность – начальник кафедры разведки Высших специальных офицерских классов ВМФ. Его родной дед – В.И. Малов – во время блокады Ленинграда служил начальником Северного Центрального управления Наркомата речного флота, то есть был одним из организаторов водной трассы на Дороге жизни. С 1944 по 1961 год В.И. Малов был начальником Северо-Западного речного пароходства. Поэтому вполне понятен интерес внука – Александра Гедримовича – к теме Краснознаменной Ладожской флотилии и подчинённого ей Северо-Западного речного пароходства. Основной базой Краснознаменной Ладожской флотилии с 8 сентября 1941 года была Новая Ладога, где находился штаб флотилии. В качестве вспомогательной активно использовалась Осиновецкая военно-морская база. С 2017 года А. Гедримович углубленно изучает историю Всеволожского района. А в 2019 году стал одним из организаторов военно-исторической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения начальника ледовой трассы на Дороге жизни – М.А. Нефёдова. Конференция проходила на базе Музея Дороги жизни в Осиновце.

Над своим новым исследованием «Бессмертная флотилия, которую забыли» А. Гедримович работал целый год. Публикация получилась объемной и охватила многие вопросы битвы за Ленинград. Но мы коснемся только того, что относится к Краснознаменной Ладожской флотилии. Она появилась в 1939 году, затем была переформирована в Военно-морскую учебную базу на Ладожском озере. Восстановление Ладожской военной флотилии началось 25 июня 1941 года, когда немцы подошли к границам Ленинградской области. Восстановлением занималось Управление Морской обороны Ленинграда и Озерного района (МОЛиОР), поэтому изначально офицерский состав состоял из преподавателей морских учебных заведений Ленинграда. (Капитан 1 ранга В.С. Чероков был назначен командующим флотилии в октябре 1941 года). Это важно усвоить для того, чтобы понять, что Ладожская военная флотилия изначально состояла из судов, на которых до войны обучались курсанты. К ним были добавлены корабли Северо-Западного речного пароходства и малые суда Балтийского флота (типа Малых охотников). Тем не менее ещё до начала блокады Ладожская военная флотилия приобрела боевой опыт. Героическая страница истории – под носом у финнов, без всякого прикрытия с воздуха, моряки Ладожской флотилии вывезли из окружения три стрелковых дивизии и бригаду морской пехоты, которые впоследствии сыграли решающую роль в битве за Ленинград. Эвакуация этих подразделений прошла в тяжелейших условиях с минимальными потерями. Однако этот подвиг сейчас упоминается крайне редко.

Работая в архивах, А.К. Гедримович заметил, что в военной историографии основной акцент делается на то, что Ладожская военная флотилия «доставляла грузы для осажденного Ленинграда». Он назвал это существенным искажением. Уточняет, что собственно грузы перевозили на судах Северо-Западного речного пароходства. А корабли Ладожской военной флотилии были заняты в боевых действиях. У них на Ладожском озере были горячие боевые будни. Чтобы наладить свободное прохождение грузов, необходимо было обеспечить наше преимущество на Ладожском озере. В 1941 – 1943 годах моряки Ладожской флотилии проводили систематические набеговые операции, наносили десантные фланговые удары. Достаточно сказать, что легендарный бой на острове Сухо (22 октября 1942 года) проводила в основном Ладожская военная флотилия. Однако, по мнению А.К. Гедримовича, с января 1943 года внимание партийного руководства Ленинграда переключилось на только что созданную сухопутную Дорогу Победы. А подвиги моряков-ладожан оставались в тени. Эта тенденция сохранялась, когда 30 апреля 1944 года по распоряжению А. Жданова была открыта выставка, которая впоследствии переросла в Музей обороны и блокады Ленинграда, где, к сожалению, до сих пор нет портрета командующего Ладожской военной флотилией В.С. Черокова.

А ведь Ленинград во многом обязан своим освобождением именно ей. В своем исследовании А. Гедримович подробно прослеживает её боевой путь. Но в рамках статьи мы скажем кратко, что после прорыва блокады Ленинграда ладожская коммуникация продолжала свою работу. Воистину уникальной была навигация 1943 года. Она продолжалась до рекордного срока – до конца года. Осенью 1943 года Ладожская военная флотилия была усилена доставленными по железной дороге боевыми кораблями и использовалась для переброски боевых частей и артиллерийского вооружения к Ораниенбаумского плацдарму. Переброска производилась в обстановке строгой секретности. Она завершилась 3 января 1944 года, а 10 января началась Ленинградско-Новгородская стратегическая операция. 27 января страна салютовала полному освобождению Ленинграда от блокады. Все это время Ладожская военная флотилия и подчинённое ей Северо-Западное речное пароходство входили в состав Ленинградского фронта. Её подвиги как бы растворялись в массе тех героических событий. Но в апреле 1944 года Ладожская военная флотилия была переподчинена Карельскому фронту. Её стали активно привлекать к участию в операциях по освобождению Ленинградской области от вражеских войск. Это корабли Ладожской флотилии обеспечивали форсирование реки Свирь, осуществляли артиллерийскую поддержку во время наступления приозерных флангов, проводили демонстративные высадки десанта. Одна из самых ярких операций флотилии – Тулоксинская. Сейчас её вспоминают крайне редко, хотя она признана одной из самых успешных на флоте за время Великой Отечественной войны. Тулоксинская операция (23 – 27 июня 1944 года) была проведена силами Карельского фронта и Ладожской военной флотилии и завершилась полным успехом – достигла всех намеченных целей. На этот раз уже через неделю (3 июля 1944 года) Ладожская военная флотилия была награждена орденом Красного Знамени. В ноябре 1944 года она была расформирована и ее корабли вошли в состав Балтийского флота.

Можете себе представлять, что на Ладожском озере ленинградцев защищали моряки на небольших судах, на которых до войны перевозили уголь, возможно, это были грунтоотвозные баржи или довоенные пассажирские пароходы из состава Северо-Западного речного пароходства. И это был подвиг, равного которому нет. Всеволожский район должен гордиться тем, что в 1966 году именно у нас появился первый в стране музей, рассказывающий о Дороге жизни. И посвящен он был Краснознаменной Ладожской флотилии и Северо-Западному речному пароходству. Этот музей посещали ветераны флотилии и её командующий – вице-адмирал В.С. Чероков. Сейчас этот музей в Ваганово напоминает школьную Комнату боевой славы. Поэтому ветераны хотят большего. Они считают, что Краснознаменная Ладожская флотилия заслуживает отдельного музея. И находиться он должен на историческом месте – в здании штаба флотилии. Но пока общественность бьётся за восстановление этого здания и за реставрацию дома, в котором находилась квартира В.С. Черокова, историческая память о войне постепенно затуманивается. И вот уже несколько раз Военно-морской парад в Санкт-Петербурге проходил не только без знамени Ладожской военной флотилии и Северо-Западного речного пароходства, но и даже без их упоминания. Своей статьей А. Гедримович в очередной раз обратил внимание общественности на этот факт. Читатели согласились, что Краснознаменную Ладожскую флотилию нельзя предавать забвению. Жители Всеволожского района тоже могут внести свой вклад в увековечение этого подвига.

Людмила Однобокова