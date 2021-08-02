В Ленинградской области прошел «День сорта – 2021»

Идем на опережение – виной всему жаркое засушливое лето. Основное внимание сельскохозяйственных товаропроизводителей Ленинградской области сейчас на растениеводство, и связанную с ним заготовку кормов, которая началась в конце мая. Как правило, за сезон проводят 3-4 укоса. По данным комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 47 региона, на конец июля скошено 95 тысяч гектаров кормовых угодий – это 71% к плану.

Однако, благодаря постоянному солнцу, процессы созревания зерновых ускорились, — уборочная началась на десять дней раньше обычных сроков. Традиционная полевая выставка-семинар «День сорта» прошла в деревне Батово Гатчинского района. Ее участники, как говорится, – из первых рук, узнают самую актуальную информацию о сортах и гибридах полевых культур, а также – стратегии их защиты и питания.

С лучшими образцами познакомились наглядно на Гатчинском зерновом сортоиспытательном участке. Здесь представили культуры селекционных организаций со всего мира. Такие демонстрации существенно облегчают аграриям проблему верного выбора. Основная функция Госсорткомиссии – посмотреть сорт, испытать его и включить или не включить в реестр.

Прекрасные результаты в этом году показали отечественные селекции: по рапсу – сорта «Оредеж», по пшенице — сорт «Радмира» и уже зарекомендовавшая себя «Сударыня», а также раннеспелый и высокопродуктивный сорт местных селекционеров «Ленинградская 20». Среди ярового ячменя специалисты отметили — сорт «Надёжный», у него крупное зерно и высокая продуктивность, а также раннеспелый сорт «Балтиец», который показал высокую урожайность – до 40 центнеров с гектара.

Районирование сортов – один из наиболее доступных и экономически выгодных способов повышения урожайности и валового сбора сельхозпродукции. Более 70% посевных площадей Ленинградской области традиционно занято кормовыми культурами, а с учетом зерновых культур и рапса – около 98%. Всё зерно предназначено на корм сельскохозяйственным животным, что позволяет снизить себестоимость производства молока и мяса.

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