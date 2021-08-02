В Буграх открыли скейт-парк

Новое общественное пространство появилось в Буграх на улице Парковой, дом 2. Спортивный объект общей площадью более тысячи «квадратов» уже успели оценить любители экстремальных видов спорта.

31 июля торжественную красную ленточку перерезали глава районной администрации Андрей Низовский, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин, глава администрации Бугровского поселения Ирина Купина и глава муниципального образования Бугровского поселения Елена Моисеева.

Опробовать площадку приехали профессиональные скейтбордисты и сильнейшие экстремалы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Несмотря на непогоду, ребята демонстрировали сложные трюки на скейтбордах, велосипедах и самокатах. Качеством скейт-парка спортсмены остались довольны.

– С недавних пор скейтбординг и BMX-фристайл оказался включен в программу Олимпийских игр. Создание таких тренировочных комплексов в масштабах страны позволит вырастить и обучить будущие поколения талантливых Олимпийцев!», — отметил бренд-менеджер FK-ramps Александр Бакунин.

Отметим, что подобные пространства становятся местом притяжения для активной молодежи и способствуют пропаганде здорового образа жизни. Выполнение трюков на специально оборудованных площадках снижают риски получения травмы, а удаленность от жилых домов позволяет ребятам оттачивать мастерство, никому не мешая.

Фото пресс-службы администрации ВМР