Успех сопутствует тому, кто этого достоин

Виталий Иванович Алешкевич дал за свою жизнь немало интервью – журналистам всегда был интересен этот незаурядный человек, одинаково успешный в самых разных сферах деятельности. За что бы он ни брался, во всём добивался высот профессионализма, поэтому его компетентное мнение с удовольствием публиковали газеты и журналы. Виталий Иванович – старожил Ленинградской области, только во Всеволожске живет 35 лет, работал здесь, знаком с огромным количеством людей, и его знают многие, а он в свою очередь всегда в курсе всех политических, экономических и социально значимых событий города, с которым его связывают прочные узы. Всеволожск вошёл в жизнь Алешкевича не сразу, но навсегда, а вот как это произошло, мы узнали от него самого.

Крутые повороты судьбы

Родился Виталий Иванович в Белоруссии, но детские годы прошли в Карелии, где отец работал на руководящей должности в лесной промышленности, причем отправляли его в такие неосвоенные места, где и школ-то не было. Шесть лет мальчик жил и учился в интернате, приезжая домой только на выходные. После окончания 8 класса поступил в Петрозаводский лесной техникум, учился на «отлично», все четыре года был старостой группы, занимался спортом, одновременно окончил музыкальную школу при Доме народного творчества Петрозаводска по классу баяна.

Первая запись в его трудовой книжке – «слесарь 3 разряда» – появилась в 1966 году, во время производственной практики. Вторая гласит: «Направлен в Ленинградскую лесотехническую академию после окончания техникума».

Там, в академии, студент Алешкевич проявил себя как прекрасный руководитель вузовского штаба стройотрядов. Это комсомольско-молодежное движение тогда получило небывалый размах в стране. Каждое лето от Академии отправляли в стройотряды по 1200 человек. Алешкевич ударно работал вместе со своими товарищами на стройках Мурманской области, на Дальнем Востоке, в Коми АССР, в Астрахани. Хорошо зарекомендовал себя и в Подпорожском районе Ленинградской области, где под его началом трудились на строительных объектах шесть сотен студентов.

В 1969 году, будучи командиром отряда в Мурманской обл., познакомился с девушкой Любой, через год поженились, вместе 51 год.

Серьезный опыт руководящей деятельности сыграл, надо думать, не последнюю роль в распределении. После окончания вуза, в свои 25 лет, Алешкевич возглавил цех в большом Леспромхозе в Карелии, где под его руководством трудились 350 человек, а за год перерабатывалось 450 тысяч кубометров древесины. Через некоторое время горком КПСС направил Виталия Ивановича как хорошего специалиста и перспективного руководителя на ответственную должность – он был назначен главным инженером единственного в Муезерском районе строительного управления Министерства лесной промышленности, которое строило абсолютно всё: жилые дома, дороги, социальные объекты.

Там же, в Карелии, Алешкевич получил и свой первый депутатский мандат – был избран депутатом и заместителем председателя поселкового совета. Учитывая, что председатель поссовета учился заочно в институте, приходилось три месяца в году, дополнительно к основной работе, исполнять обязанности председателя.

Всё в его жизни складывалось хорошо: карьера, семья, хорошая квартира, и ничего будто бы не предвещало перемен, но судьба уже готовила для Алешкевича сюрприз. Находясь в служебной командировке в Подпорожье, он случайно столкнулся на улице со вторым секретарем горкома партии, с которым был знаком еще со стройотрядовских времен. Неожиданная встреча закончилась еще более неожиданным предложением: «Давай к нам!»

Через месяц Алешкевич занял должность главного инженера строительной организации в Подпорожье, а два года спустя райком партии предложил ему возглавить райпо. Для коммуниста такое предложение расценивалось как назначение. Чтобы досконально освоить новую сферу деятельности, Виталий Иванович поступил на экономический факультет Ленинградского института торговли.

В Подпорожье стал депутатом городского Совета. За три года работы в местном райпо дело он поставил очень хорошо, и как опытного руководителя в декабре 1986 года его перевели председателем райпо во Всеволожск, где возник кадровый вопрос. В кабинете оставил заработанные с коллективом переходящие Красные знамёна Центросоюза СССР, Подпорожского ГК КПСС и горисполкома, Ленинградского облпотребсоюза.

«Ярмарки Алешкевича»

В нашем районе потребительская кооперация была представлена четырьмя организациями, а именно: Всеволожским райпо, Токсовским райпо, Всеволожским промкомбинатом, который возглавлял Таймураз Боллоев, в дальнейшем директор завода «Балтика», а после него – Татьяна Павлова, и Ремонтно-механическим комбинатом. Во Всеволожском райпо было 12 тысяч пайщиков, а коллектив сотрудников насчитывал 1300 человек. С приходом нового председателя произошли изменения в кадровом составе. Заместителем по торговле приглашён Станислав Богдевич, работавший зав. отделом торговли в горисполкоме, сменился зам. по кадрам. Был заменен и ряд директоров розничных объединений.

Система управления райпо заметно укрепилась – значительную роль в этом сыграли новые направления деятельности. Большую популярность, к примеру, приобрели ярмарки во Всеволожске с участием производителей промышленных и продовольственных товаров, на которые приезжали даже жители Северной столицы. Торговые точки стояли от железнодорожной платформы до Заводской улицы. О том, какой известностью пользовались эти ярмарки, Алешкевич узнал спустя несколько лет… в Израиле.

Как участник делегации, представлявшей правительство, депутатский корпус, Торгово-промышленную палату Питера, он выступал в мэрии одного из израильских городов. После встречи к нему подошла женщина, депутат местного парламента, с неожиданным вопросом:

– Виталий Иванович, вас представляли как руководителя банка, а во Всеволожске у вас есть родственники или однофамильцы? – А с чем вопрос связан? – удивился тот. – Когда я жила в Ленинграде, мы всем коллективом ездили во Всеволожск по четвергам на ярмарки к Алешкевичу, – поделилась воспоминаниями дама.

Успех выездной торговли объяснялся тем, что, кроме рядового товара, на ярмарках выбрасывали и «дефициты» того времени – консервированный зеленый горошек, шоколадные конфеты в коробках, японские зонтики, китайские термосы.

Самые первые в Ленинградской области кооперативы появились тоже во времена Алешкевича и именно во Всеволожском районе. Они производили и продавали сельскохозяйственную продукцию, шили меховые изделия, выращивали свиней (такой кооператив был в Ковалево). Существовали и торгово-закупочные кооперативы, которые организовывали доставку овощей и фруктов из южных регионов страны.

В конце 1988 года В.И. Алешкевич побывал в составе официальной делегации в Китае, где было заключено торговое партнерство и состоялись первые закупки: детская одежда, отличный чай в полукилограммовых банках, лекарственные препараты и многое другое. Китайцы, в свою очередь, заинтересовались сырьем, древесиной, дикорастущими ягодами, с большим удовольствием покупали у нас дешевый вельвет по 4 рубля 20 копеек за метр, из которого шили модные у них мужские костюмы.

Большому кораблю – большое плавание

Во Всеволожске В.И. Алешкевич работал успешно. Избран членом горкома КПСС, депутатом горсовета. Но на съезде потребительской кооперации его избрали первым заместителем председателя правления по торговле и финансам Ленинградского Облпотребсоюза. На посту председателя Всеволожского райпо его сменил Станислав Богдевич.

Облпотребсоюз был очень большой структурой, в которой работали 20 тысяч сотрудников. Число пайщиков

превышало 100 тысяч человек, а объем товарооборота составлял один миллиард рублей. В системе было две тысячи магазинов, 500 предприятий общественного питания, промышленные предприятия, строительные организации и автохозяйства. Было даже зверохозяйство, где выращивали пушных зверей – норок и песцов. Кадры для системы «ковали» в собственной «кузнице» – в техникуме и в училище.

С приходом Алешкевича в Облпотребсоюзе начались новации в духе времени. В 1989 году на базе вычислительного центра Облпотребсоюза было, совместно с немцами и поляками, создано СП «ЛенПКБИМ». Это одно из первых в СССР совместных с иностранным капиталом предприятий, которое занималось вычислительной техникой. СП приняло на себя функции вычислительного центра, где работало 260 человек, но на новой основе, в корне меняя систему учёта при хранении и движении товарно-материальных ценностей и денежных средств. Громоздкие вычислительные машины «Минск» заменялись компьютерами собственной сборки. Новая техника передавалась в организации Облпотребсоюза. Председателем совета директоров СП стал В. Алешкевич, первый зам. председателя правления Облпотребсоюза, – инициатор этого проекта. В 1991 году совместному предприятию удалось принять участие в работе павильона вычислительной техники на ВДНХ в Москве. Организатором этой выставки была Германия. За две недели работы на выставке СП «ЛенПКБИМ» удалось заключить контрактов на поставку своей продукции более чем на 20 млн. долларов США. Много закупала система Потребкооперации СССР.

Ленинградский Облпотребсоюз работал успешно во всех отраслях – торговле, заготовках, производстве, часто завоёвывая призовые места в Центросоюзе СССР и России.

Располагая огромными ценностями – здания, сооружения, транспорт, товарная масса – Облпотребсоюз тратил крупные средства на страхование. При этом расходы значительно превышали возмещения страховых компаний. Опыт СК «Русь» подтолкнул к созданию своей страховой компании. Так была зарегистрирована СК «Единство».

В 1990 году Виталия Ивановича избрали депутатом Ленинградского областного совета от Свердловского округа нашего района и – уже во второй раз – депутатом Всеволожского городского совета. В интервью, посвященном юбилею Ленинградского областного совета народных депутатов, Алешкевич сказал: «На мой взгляд, тот совет 1990 года был самым ярким. Я жалею о том, что из выборного процесса ушла искренность депутатов. Раньше многие шли в советы только потому, что действительно хотели принести пользу своему региону, своей стране. Было меньше тех, кто стремился таким образом решить какие-то свои проблемы или даже на этом заработать».

К слову, на все свои депутатские средства, которые долго отказывался получать, Алешкевич приобрел швейные машинки и машинки для вязания в школу поселка Красная Звезда.

Лично причастен

В 1993 году Алешкевичу предложили возглавить филиал банка «Единство», учредителями которого были советы потребительской кооперации союзных республик, с этого времени в его жизни начался совершенно новый этап. В последующие годы Виталий Иванович управлял филиалами аналогичных московских банков в Петербурге и был председателем совета директоров. Банковская деятельность стала его настоящим призванием, которому он посвятил без малого три десятка лет.

Банк «Агропромкредит», где был управляющим В. Алешкевич, в начале 2000 годов первым на автомобильном рынке внедрил программу по автокредиту и открыл точку, где в автосалоне можно было оформить кредит и уехать на своём автомобиле. Этот салон был на ул. Энергетиков. Сейчас такая программа в каждом магазине по продаже автомобилей.

В 2005 году по инициативе руководства города было подписано трёхсторонее соглашение – губернатор В.И. Матвиенко, начальник управления ЦБ Н.А. Савинская и 15 банков (из 150) по внедрению ипотеки. Каждый банк принимал на себя обязательство по количеству выдаваемых кредитов на покупку жилья. Банк «Агропромкредит» был в числе 15. Несколько лет работал сотрудник по кредитованию и в универмаге Всеволожского райпо.

Сменив рабочее место во Всеволожске на Северную столицу, Виталий Иванович остался жителем любимого пригорода. Здесь его дом и его семья. Ко всему, что происходит на этой земле, он считает себя лично причастным.

Не мог Алешкевич просто отмахнуться рукой от новости, когда случайно узнал, что на окраине Всеволожска, в корпусах «Русского дизеля», планируется открытие алюминиевого завода. Пока тема обсуждалась заинтересованными бизнесменами в кулуарах, он привлек к проблеме внимание самых деятельных и небезразличных людей города, с которыми был хорошо знаком, и сам принимал участие в дальнейшем развитии событий. Тогда же возникло Межрегиональное общественное движение «Экологическая безопасность» со штаб-квартирой в редакции газеты «Невская заря». Целенаправленная и принципиальная деятельность защитников города позволила остановить строительство вредного производства.

А эта история уже из области культуры. Два давних товарища – Алешкевич и В.А. Пермяков, знакомые еще со студенческих времен, встретились однажды в «Русской деревне» на концерте Заволокиных и подумали, что неплохо бы снять популярную телепередачу «Играй, гармонь!» на Дороге жизни. Геннадия Заволокина тогда уже не было в живых, но его дети идею поддержали. Большая организационная работа завершилась съемкой интересной передачи на озере Каменка в Рахье. Много сделал, чтобы это состоялось, С.С. Пирнач, старожил и общественный деятель поселка. Передача вышла к 60-летию Победы.

Виталий Иванович всегда поддерживал творческих детей. Он был организатором, спонсором различных конкурсов, фестивалей для юных талантов, в том числе с участием таких подвижников культуры, как Елена Образцова и Галина Вишневская, имеет от них благодарственные письма и грамоты.

Преданность главному делу никогда не мешала Алешкевичу проявлять себя и в других областях. К примеру, одно время он увлекся издательской деятельностью. В 90-е годы в соавторстве со своим товарищем издал трехтомную «Энциклопедию русской и европейской кухни». Внушительная по объему книга выдержала два тиража в 70 тысяч экземпляров и мгновенно была раскуплена. В 1996 году издание вышло в красивом подарочном варианте.

К спорту он никогда не был равнодушен, в детстве и юности занимался гимнастикой, фехтованием, боксом и стрельбой. В зрелом возрасте, с 1996 по 2004 год, трижды избирался председателем Федерации бокса Санкт-Петербурга, организовал матчевую встречу женских сборных США и России по женскому боксу. «Я благодарен судьбе за то, что причастен к этому виду спорта, – признается Алешкевич, – потому что встретил там много замечательных людей».

За активную работу награждён знаком «Отличник физической культуры и спорта РФ».

Окружать себя хорошими людьми может только достойный человек. И он живёт рядом с нами…

Ольга Лазарева