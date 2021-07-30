Массовые мероприятия в Ленобласти под запретом до 15 августа

Областное правительство продлило жесткие ограничения еще на две недели – запрет на проведение массовых мероприятий в «красной» ограничительной зоне действует до 15 августа. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей приостановлено до 1 сентября.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, соответствующий документ уже подписан главой 47-го региона Александром Дрозденко и вступил в силу с 29 июля. На данный момент в «красной» ограничительной зоне находятся восемь районов, в том числе и самый густонаселенный – Всеволожский.

Напомним, что ранее регион ужесточил ограничения и вернул «комендантский час» для предприятий общепита: рестораны могут принимать посетителей до 23.00, а при наличии паспорта коллективного иммунитета у персонала – до 2.00. Также в «красной» зоне запрещено проведение ярмарок непродовольственных товаров. Приостановлена работа цирков шапито и детских развлекательных центров.