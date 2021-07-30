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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В деревне Куйвози устанавливают модульную водоочистительную станцию.

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Леноблводоканал готовится к вводу в эксплуатацию модульной станции водоподготовки в Куйвозовском поселении. Специалисты уже проводят пусконаладочные работы по запуску нового сооружения.

Как сообщают специалисты Леноблводоканала, производительная мощность очистного сооружения – 370 кв. м/сутки. Модульные сооружения являются оптимальным решением по обеспечению качественной водой небольшие поселения. При этом оборудование таких станций настраивается под технологические требования очистки воды с разными химическими составами.

Благодаря современному оборудованию жители деревни смогут получать качественную воду, соответствующую всем санитарным нормам. При этом минимальный срок службы модульной станции – более 20 лет.

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