Спасатели и МЧС Ленобласти проводят рейды на популярных местах отдыха

Популярные среди жителей Ленинградской области места отдыха объединили инспекторов госинспекции по маломерным судам, представителей муниципалитетов, спасателей федеральных и региональных уровней, полицейских, внештатных спасателей, дружинников и прокуратуру. Специалисты разных ведомств регулярно патрулируют берега водоемов и следят за безопасностью.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, только за прошлые выходные было совершено 22 рейда водных объектов и совершено 38 обходов береговой линии в местах несанкционированного купания. С отдыхающими проводят разъяснительные беседы, напоминают правила безопасности на воде и в лесу, вручают тематические памятки.

Помимо общения с жителями, проводится работа по предотвращению трагедий. К примеру, в ходе осмотра одной из территорий во Всеволожском районе было потушено тление подстилки леса, причиной которого стал брошенный догорающий костер.

Напомним, что в связи с устойчивой засушливой погодой на территории Ленинградской области введен особый противопожарный режим. Действует запрет на посещение лесов.