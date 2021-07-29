Ленинградская панорама: прописку оформят в МФЦ

С 1 июля жители Ленинградской области могут подать документы на регистрацию по месту жительства или пребывания — то есть на постоянную или временную прописку — во всех филиалах и отделах МФЦ.

Центр «Мои документы» в Кудрово находится на проспекте Строителей, 33, неподалеку от ТРК «Мега-Дыбенко». Он открылся в конце 2016 года. С самого начала работы филиала МФЦ его услугами пользуется семья Токмаковых из Всеволожского района.

«Мы живем в Кудрово. В этом МФЦ я после рождения детей оформляла материнский капитал и собственность на квартиру, подавала заявление на место в детском саду, — рассказывает 31-летняя домохозяйка Екатерина Токмакова в просторном, освежаемом кондиционером зале для обслуживания посетителей. — Пришло время сделать постоянную прописку, и я навела справки, выяснила, что если действовать через портал «Госуслуги», то потом с паспортом придется ехать во Всеволожск, в отдел управления МВД, чтобы поставить штамп о регистрации по месту жительства. И вдруг вижу в соцсетях хорошую новость!»

Оказалось, что с 1 июля процедура стала заметно проще — документы на регистрацию по месту жительства и по месту пребывания теперь принимают во всех МФЦ региона. Прописаться можно в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, — частных и многоквартирных домах.

Там же, в центре «Мои документы», заявителям через три дня возвращают паспорт со штампом. Если требуется участие других ведомств, срок предоставления услуги может быть увеличен на несколько дней. На регистрационный учет по месту пребывания (так называемая временная прописка) тоже ставят быстро — свидетельство формы № 3 будет готово через 4 — 5 дней.

Екатерина Токмакова протягивает сотруднице центра «Мои документы» паспорт и выписку из ЕГРН, подтверждающую ее право собственности на квартиру. Впрочем, выписку приносить не обязательно. Ведомство может запросить ее самостоятельно. Кстати, и копии документов заранее делать не нужно. Заявление оформляется тут же.

Важный момент: все собственники помещения должны дать письменное разрешение на вселение граждан на жилплощадь. Но регистрация несовершеннолетних по месту пребывания их родителей производится независимо от согласия участников долевой собственности.

«Сотрудники МФЦ работают быстро, четко. Времени я потратила минимум, — говорит Екатерина Александровна. — Мне нравится, что есть электронная запись. Это очень удобно».

По словам директора филиала МФЦ «Всеволожский» Ольги Пузиковой, жители района очень рады тому, что услуга по регистрационному учету граждан теперь предоставляется в полном объеме и абсолютно на всех площадках МФЦ, включая удаленные рабочие места. Всеволожский — густонаселенный район: здесь активно ведется жилое строительство, и люди не раз обращались с просьбами добавить эту услугу в спектр оказываемых в МФЦ.

«Постановка и снятие с учета очень востребованы в Кудрово, — добавляет главный специалист центра «Мои документы» в Кудрово Ирина Штейле. — Город быстро растет, приезжают к нам и из Янино, где тоже много новостроек. За первые десять дней июля за данной услугой уже обратились больше 100 человек».

Инга Решетова