Ленинградская панорама: многоквартирные дома – в приоритете

В связи с аномальной жарой и повышенным водозабором в некоторых садоводствах и селах Ленинградской области сложилась непростая ситуация.

Самая напряженная обстановка с водообеспечением многоквартирных домов питьевой водой отмечается в населенных пунктах Тосненского и Кировского районов. Спасительной влаги не хватает в том числе из-за того, что дачники поливают грядки и наполняют бассейны. В период, когда мелеют реки и даже пересох Саблинский водопад, власти региона и районные чиновники призвали владельцев дачных участков ответственнее относиться к потреблению воды.

— Система водоснабжения в поселениях Тосненского района сейчас устроена так, что водовод один, — заявил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков. — В его начале воды и давления хватает: местные жители и дачники поливают огороды, наполняют бочки и бассейны. Поэтому дальше по трубе вода просто не доходит: некоторые ленинградцы не могут умыться и попить. В настоящий момент система работает на пределе мощности. Справиться с этой ситуацией мы можем только вместе и заботясь друг о друге.

По словам главы администрации Тосненского района Андрея Клементьева, временные отключения воды в СНТ — правильное решение.

— Аномальное потребление питьевой воды наблюдается в районе уже более месяца, — рассказал чиновник. — Считаю, что нельзя использовать питьевую воду для полива, когда у жильцов многоквартирных домов нет воды, чтобы просто попить или помыться. Вместе с тем вопрос с питьевой водой для жителей Тосненского района будет кардинально решен в ближайшее время. В рамках госпрограммы «Чистая вода» до конца 2021 года в городе Никольское и поселке городского типа Ульяновка завершится строительство и реконструкция новых резервуаров питьевой воды. В конце 2021 года проблема с подачей питьевой воды будет там решена.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал глав администраций районов проанализировать ситуацию с потреблением питьевой воды в садоводствах и гарантированно обеспечить утром и вечером напор воды из кранов для жителей многоквартирных домов. Собственникам же СНТ руководитель региона предложил задуматься над альтернативными источниками водоснабжения для полива своих огородов.

Артем Куртов