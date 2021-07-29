В Буграх откроется первый в поселке скейт-парк

В эту субботу, 31 июля, в Буграх на улице Парковой, дом 2 состоится торжественное открытие первого в поселке скейт-парка. В мероприятии примут участие сильнейшие экстремалы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Церемония открытия запланирована на 11.00. В рамках мероприятия профессиональные спортсмены опробуют новую площадку и выступят с показательными выступлениями. Кроме того, запланированы мастер-классы для любителей и начинающих райдеров.

Отметим, что скейт-парк в Буграх – одна из самых крупных площадок для экстремального спорта в Ленинградской области. Площадь объекта составляет 1030 квадратных метров. Создано общественно пространство в рамках программы «Комфортная городская среда».