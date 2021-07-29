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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Андрей Низовский проинспектировал ремонт дорог во Всеволожске

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Во вторник, 27 июля, глава администрации Всеволожского района Андрея Низовского оценил качество ремонта дорог на улицах Всеволожска. Во время рабочей поездки Андрей Александрович посетил практически готовую улицу Советскую: эксперты уже взяли пробы асфальта для лабораторных испытаний, после положительного заключения экспертизы  работа будет принята.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, 21 июля были заключены контракты и подрядные организации уже приступили или вскоре приступят к работам по следующим адресам:

пешеходная дорожка по Христиновскому пр. (от гимназии Грейс до Октябрьского пр.);
ул. Пионерская;
участок ул. Советской (от ул. Заводская до ул. Плоткина);
проезд вдоль д. 7, 9, 11 по ул. Центральная (мкр. Южный);
ул. Социалистическая (от ул. Варшавской до д.109);
пр. Грибоедова (ул. Пушкинская, ул. Магистральная);
ул. Плоткина;
проезд от Колтушского шоссе до ул. Садовая;
пешеходные дорожки по Всеволожскому пр. (от ул. Коммуны до ул. Толстого);
места накопления ТКО (пересечение ул. Плоткина и ул. Ленинградской);
пересечение Колтушского шоссе и ул. Гончарова;
тротуар по Всеволожскому пр.;
пр. Октябрьский (от ул. Чернышевского до д. 36 по ул. Александровская).

Кроме того, уже проводятся конкурсные процедуры на право заключения муниципальных контрактов и процедуры заключения договоров:

ремонт пешеходной дорожки вдоль территории МОБУ «СОШ № 6», со стороны домов 3 по ул. Центральная и 9 по ул. Аэропортовская;
ремонт пешеходной дорожки по ул. Центральная (от ул. Аэропортовская, вдоль территории МОБУ «СОШ № 6»);
благоустройство пешеходной зоны вдоль д. 9/8 по ул. Ленинградская от ул. Вокка до ул. Межевая (у МОУ «СОШ № 2»);
восстановление благоустройства в районе дома по ул. Ленинградской 21, кор. 2, устройство газонного ограждения по адресу ул. Ленинградская, д. 34/82 и ул. Ленинградская, д. 32 кор. 2;
асфальтирование проезда вдоль дома по адресу ул. Вокка, д. 6, кор.1;
ремонт проезда ул. Шишканя, д. 13, 15;
ремонт пешеходной дорожки вдоль территории школы искусств им. Глинки;
ремонт проезда вдоль дома 15 по ул. Плоткина;
ремонт участка по ул. Пожвинская (от ул. Евграфова до ул. Николаевская);
ремонт участка по ул. Нагорной.

Добавим, что также идет подготовка документации для проведения конкурных процедур и заключения договоров на ремонт тротуара по Всеволожскому пр. от Октябрьского пр. до ж/д станции Всеволожская, а также на текущий ремонт мостов.

Фото пресс-службы администрации ВМР

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