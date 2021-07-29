Андрей Низовский проинспектировал ремонт дорог во Всеволожске

Во вторник, 27 июля, глава администрации Всеволожского района Андрея Низовского оценил качество ремонта дорог на улицах Всеволожска. Во время рабочей поездки Андрей Александрович посетил практически готовую улицу Советскую: эксперты уже взяли пробы асфальта для лабораторных испытаний, после положительного заключения экспертизы работа будет принята.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, 21 июля были заключены контракты и подрядные организации уже приступили или вскоре приступят к работам по следующим адресам:

пешеходная дорожка по Христиновскому пр. (от гимназии Грейс до Октябрьского пр.);

ул. Пионерская;

участок ул. Советской (от ул. Заводская до ул. Плоткина);

проезд вдоль д. 7, 9, 11 по ул. Центральная (мкр. Южный);

ул. Социалистическая (от ул. Варшавской до д.109);

пр. Грибоедова (ул. Пушкинская, ул. Магистральная);

ул. Плоткина;

проезд от Колтушского шоссе до ул. Садовая;

пешеходные дорожки по Всеволожскому пр. (от ул. Коммуны до ул. Толстого);

места накопления ТКО (пересечение ул. Плоткина и ул. Ленинградской);

пересечение Колтушского шоссе и ул. Гончарова;

тротуар по Всеволожскому пр.;

пр. Октябрьский (от ул. Чернышевского до д. 36 по ул. Александровская).

Кроме того, уже проводятся конкурсные процедуры на право заключения муниципальных контрактов и процедуры заключения договоров:

ремонт пешеходной дорожки вдоль территории МОБУ «СОШ № 6», со стороны домов 3 по ул. Центральная и 9 по ул. Аэропортовская;

ремонт пешеходной дорожки по ул. Центральная (от ул. Аэропортовская, вдоль территории МОБУ «СОШ № 6»);

благоустройство пешеходной зоны вдоль д. 9/8 по ул. Ленинградская от ул. Вокка до ул. Межевая (у МОУ «СОШ № 2»);

восстановление благоустройства в районе дома по ул. Ленинградской 21, кор. 2, устройство газонного ограждения по адресу ул. Ленинградская, д. 34/82 и ул. Ленинградская, д. 32 кор. 2;

асфальтирование проезда вдоль дома по адресу ул. Вокка, д. 6, кор.1;

ремонт проезда ул. Шишканя, д. 13, 15;

ремонт пешеходной дорожки вдоль территории школы искусств им. Глинки;

ремонт проезда вдоль дома 15 по ул. Плоткина;

ремонт участка по ул. Пожвинская (от ул. Евграфова до ул. Николаевская);

ремонт участка по ул. Нагорной.

Добавим, что также идет подготовка документации для проведения конкурных процедур и заключения договоров на ремонт тротуара по Всеволожскому пр. от Октябрьского пр. до ж/д станции Всеволожская, а также на текущий ремонт мостов.

Фото пресс-службы администрации ВМР