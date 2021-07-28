Строительство детских садов во Всеволожском районе идет с опережением.

Во Всеволожском районе самая большая очередь в детские сады. Об этом сегодня, 28 июля, на прямой линии заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Число жителей района растет, – отметил глава 47-го региона. – Их число по последним данным превышает 450 тысяч. Больше всего молодых семей с детьми в Ленинградской области проживает именно во Всеволожском районе. Отсюда и проблемы в новостройках. Неправда, когда на «хайпе» говорят, что социальные объекты, например, в Мурино и Буграх не строятся. Достаточно отметить, что в некоторых жилкомплексах не было построено ни одной школы. Перед нами стоит сверхзадача закрыть очередь в детсады и средние учебные заведения.

Как рассказал губернатор, только в текущем году будет сдано два детсада в Буграх на 350 мест. Еще два дошкольных учреждения там же введут в следующем году.

– В Мурино мы уже построили 28 детсадов и 4 школы, – рассказал Александр Дрозденко. – Это самые высокие темпы строительства социальных объектов во всей России. За последние пять лет мы построили 147 ФАПов, детсадов, школ, поликлиник и других объектов. В зоне Бугры – Мурино до 2025 года будет возведено 30 соцобъектов. На эти цели из бюджета будет выделено от 7 до 8 миллиардов рублей. На эти цели будет направлено и федеральное финансирование. Так что общий объем инвестиций в социальную сферу этих двух территорий составит 14 млрд рублей.

Ирэн Овсепян