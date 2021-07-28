Ленинградская панорама: хватит сомневаться — пора прививаться!

Медикам сегодня не позавидуешь. Им приходится бороться не только с третьей волной коронавирусной инфекции, но и с недоверием пациентов, которые до сих пор боятся делать прививку от этой опасной болезни.

Процесс пошёл

Впрочем, за последний месяц прививочная кампания заметно активизировалась, что не может не радовать.

«Если в начале лета мы прививали по 250 — 300 человек в день, то сейчас уже до 900, — рассказывает заместитель главврача Всеволожской КМБ по амбулаторно-поликлинической работе Алла Школяренко. — Причин несколько. Прежде всего, люди видят, как увеличилось число заболевших ковидом среди их родственников, друзей, коллег, и не хотят повторить их судьбу. Свою роль сыграли и требования некоторых работодателей. Сертификат о вакцинации необходим также для посещения массовых мероприятий, выезда в другие страны и регионы».

Лидером Ленобласти стал Тихвинский район: здесь привито почти 36 % взрослого населения. Так и до вожделенного коллективного иммунитета недалеко! Секрет успеха — в планомерной просветительской работе и четкой организации процесса.

По словам пульмонолога Тихвинской межрайонной больницы Людмилы Пластовец, с момента появления отечественной вакцины медики объехали более 300 предприятий района, лично убеждая граждан в эффективности и безопасности прививки.

Более 353 тыс. ленинградцев привились от COVID-19

Врачи против мифов

Через вакцину вживляют микрочипы, чтобы управлять нашим поведением; прививка меняет структуру ДНК; после укола люди притягивают к себе металлические предметы — к счастью, в такие странные слухи верят лишь единицы. Чаще пациенты приходят к докторам с гораздо более адекватными вопросами.

Многие боятся обострения хронических заболеваний. Если такие опасения имеют под собой хоть какие-то основания, пациента могут направить на иммунологическую комиссию, в составе которой врачи разных специальностей, либо назначить дополнительные консультации и обследования. Никто не будет ставить прививку больному с обострением, скажем, бронхиальной астмы — сначала лечение и выход в ремиссию. Абсолютных противопоказаний к прививке от COVID-19 не так уж много. Это, в частности, аллергия на какой-либо компонент вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе.

Тревогу вызывают и возможные побочные эффекты. Соцсети наводнены страшными историями, которые почему-то обычно происходят с «двоюродной сестрой соседа одного знакомого». Врачи же в один голос заявляют, что ни разу не сталкивались с тяжелыми последствиями вакцинации, когда потребовалось бы медицинское вмешательство. Бывает, что пару дней держится температура около 38, побаливает место укола, но это нормальная реакция организма, которая быстро проходит.

Бояться надо не прививки, а самой болезни — в этом доктора тоже единодушны. Не стоит проверять на прочность свой природный иммунитет, лучше помочь ему. Да, после вакцинации тоже можно заразиться коронавирусом, но заболевание протекает гораздо легче и с меньшими последствиями для здоровья. Статистика вполне убедительна. В день моего приезда во Всеволожск в Ленобласти ковидом заболел 251 житель региона, а привитых из них всего двое, причем один лечится амбулаторно, второй болеет бессимптомно.

В ответе за близких

Со времен первой волны, когда главной группой риска признавали граждан старше 65 лет с букетом хронических заболеваний, COVID-19 «помолодел». В больницы попадают и 20-летние пациенты, ведущие здоровый образ жизни, и даже дети. Вакцина для подростков еще не прошла апробацию, поэтому единственный способ защитить их — это привить взрослое окружение, предотвратить распространение вируса в семье.

Замглавврача Тихвинской МБ по детству и родовспоможению Наталья Новожилова призывает вакцинироваться и будущих мам: «Беременные женщины при всей осторожности тоже могут подхватить инфекцию. Ковид чреват риском преждевременных родов, сосудистыми осложнениями, при которых страдает ребенок. Прививку мы рекомендуем делать на этапе планирования беременности либо, если не успели, во второй половине срока, когда у малыша уже сформировались все системы и органы».

В России вакцинированы от ковида около 100 тысяч беременных, и ни у одной не было зафиксировано отрицательного воздействия на плод или на течение беременности. Исследования показали, что ребенок рождается с таким же уровнем антител, как у привитой мамы, то есть его иммунитет уже готов к встрече с опасным вирусом.

Коротко о вакцинах

«Спутник V» — векторная вакцина с использованием живых аденовирусов человека, лишенных способности размножаться. Эффективность — 91%. «КовиВак» — классическая вакцина на основе «убитого» цельного коронавируса. Эффективность — 85%. «ЭпиВакКорона» — создана на базе искусственных пептидов, копирующих фрагменты коронавируса. Эффективность неизвестна.

«За два с лишним века именно массовая вакцинация победила очень многие болезни. Самый свежий пример — вирус Эбола. Скептики недоумевают: как наши ученые так быстро разработали «Спутник V»? Да просто они хорошо изучили механизм работы вакцины и знали, что нужно делать. Уверена, со временем вакцинация против коронавируса станет такой же привычной, как ежегодная прививка от гриппа. И тогда мы обязательно одолеем эту напасть». Людмила Пластовец, пульмонолог Тихвинской межрайонной больницы

Анастасия Иванова

Фото пресс-службы правительства Ленинградской области