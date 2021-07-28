Дольщикам ЖК «Северный вальс» обещают новоселье

Около 500 дольщиков ЖК «Северный вальс» вскоре могут получать ключи от квартир. Завершен первый этап строительства проблемного объекта. Госстройнадзор уже выдал заключение о соответствии, теперь дело за компанией «Петрострой», которая должна подать заявление на ввод проблемной стройки.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, администрация региона принимала активное участие в переговорах между дольщиками и застройщиками. Одновременно власти помогли «Петрострою» решить сложные вопросы, связанные с подключением к инженерным сетям. Не секрет, что во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями были проблемы.

Для завершения строительства пришлось привлечь компанию-донора. Именно она построила примыкание от комплекса к Дороге жизни. Помимо «Северного вальса», строительная компания «Петрострой» получила акты ввода в эксплуатацию для первых четырех секций другого объекта – ЖК «Материк» в Мурино. Всего застройщик возводит три ЖК в Ленинградской области.

Напомним, что непростая ситуация с ЖК «Северный вальс» сложилась почти год назад. Как не раз рассказывал руководитель компании «Петрострой» Дмитрий Ипатов, проблемы возникли в результате выплат за просрочку участникам долевого строительства. Ранее глава строительной компании был задержан, а потом отпущен. Финансовые потоки стройфирмы находятся под наблюдением соответствующих служб.

Ирэн Овсепян

Фото из архива «В.в.»