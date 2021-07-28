В Дубровке прошла акция «Земля Доблести»

28 июля в Дубровском городском поселении состоялся второй этап Всероссийской патриотической акции «Земля Доблести», посвященной увековечению исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Акция служит также объединению всех поколений и привлечению внимания к изучению истории края. Суть акции – наполнить гильзы легендарных пушек «сорокапяток» священной землей из разных уголков России, с мест боевой славы и кровопролитных сражений.

Первый этап состоялся 26 июня этого года в Парке 75-летия Победы. Представители отряда «Юнармия» Всеволожского района наполнили кисеты священной ленинградской землей от подножия стелы. Эта земля была передана на хранение в интерактивный музей «Дом авиаторов» в городе Всеволожске, а далее будет передана организаторам акции, планирующим установить к 80-летию Победы общий мемориал в виде гильзы пушки «сорокапятки», где будет собрана вся земля с мест боевой славы и сражений.

В полдень 28 июля на берегу Невы, одном из мест переправы на легендарный Невский «пятачок», у памятника-часовни собрались представители местного самоуправления МО «Дубровское городское поселение», отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям МО «Всеволожский муниципальный район», просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский Доброволец», молодежно-подросткового клуба «Планета».

К молодому поколению обратились директор Агентства по культуре и спорту Дубровского г. п. Е.И. Фролова, член Совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, руководитель музея Боевого Братства России Г.Н. Владимиров, начальник отдела по молодежной политике Всеволожского района Я.В. Сахацкая.

Прозвучали слова о том, что митинг проводится на героической дубровской земле, откуда велась переправа войск и техники на легендарный Невский «пятачок», где погибли тысячи воинов разных возрастов и национальностей во имя мира и свободы Отечества. Они явили образец стойкости, мужества и доблести, и наш долг – навсегда сохранить в сердцах светлую память о них.

Представители отряда «Юнармия» Всеволожского района наполнили кисет священной дубровской землей от основания дота, который в годы войны был командным пунктом. После минуты молчания к памятнику-часовне были возложены цветы.

Второй этап акции «Земля Доблести» завершился экскурсией для гостей из Всеволожского района и Санкт-Петербурга, во время которой им показали достопримечательные места, связанные с военной порой.

Мила Тарасова