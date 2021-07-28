Всеволожские предприниматели интересуются «ковидными» паспортами

Предпринимателям Всеволожского района рассказали, как получить паспорт коллективного иммунитета на специальном вебинаре. На мероприятии напомнили, что оформление паспорта коллективного иммунитета – это рекомендация, а не обязанность.

– Для получения документа необходимо обратиться в орган местного самоуправления, – рассказывает начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства Екатерина Ковторова. – Нужно предоставить сертификаты и справки, подтверждающие вакцинацию 60 % сотрудников. Если учесть вакцинированных, имеющих противопоказания и переболевших менее 6 месяцев назад сотрудников, тогда документы нужны уже на 80 % персонала. Подробная инструкция по оформлению паспорта коллективного иммунитета, а также форма паспорта для заполнения размещены на сайтах 813.ru и администрации Всеволожского района.

По словам Екатерины Ковторовой, хозяйствующий субъект обращается в орган местного самоуправления (поселение или район), на территории которого осуществляется деятельность с заявлением в свободной форме о согласовании паспорта коллективного иммунитета, к которому прикладываются паспорт, заполненный по установленной форме, подписанный руководителем хозяйствующего субъекта и подтверждающие документы.

– Наличие паспорта коллективного иммунитета позволяет ослабить некоторые ограничения, предусмотренные приложениями и постановлениями для предпринимателей, работающих в красной зоне, – напоминает руководитель Фонда поддержки предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева.

Ирэн Овсепян