Во Всеволожске реконструируют трубопровод на Межевой

27 июля в зале заседаний администрации Всеволожского района состоялось очередное заседание совета депутатов МО «Город Всеволожск» IV созыва. Совещанием председателей постоянных комиссий в повестку заседания было вынесено 8 вопросов и один вопрос в разделе «Разное».

Наиболее важным для жителей города в свете подготовки к грядущему отопительному сезону стало решение депутатов, позволяющее существенно улучшить качество оказания коммунальных услуг жителям 55 многоквартирных домов. Решение стало возможным благодаря увеличению доходной части бюджета города, составляющего без мало 1,5 миллиарда рублей, ещё на 47 миллионов. Эти средства будут направлены на капитальный ремонт главной теплоснабжающей магистрали Всеволожска на Межевой улице, на которой в прошлом отопительном сезоне произошло 28 аварий.

Кроме того, депутаты приняли решение о порядке и процедуре увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории г. Всеволожска, а также о процедуре проведения общественных слушаний по вопросам, вызывающим большой общественный резонанс.

Наиболее оживлённо прошло обсуждение обращения ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела» в администрацию района, суть которого сводилась в определении порядка использования находящихся в её ведении земель Ковалёвского кладбища.

Присутствующий на заседании глава администрации района Андрей Низовский предложил создать рабочую группу из депутатов города для урегулирования всех спорных моментов.

На этом повестка заседания совета депутатов была исчерпана.

Владимир Шемшученко

Фото со страницы ВК Андрея Низовского