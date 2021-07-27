Подросткам из трудовых отрядов Всеволожска рассказали, как ухаживать за бородой

Обширная и ухоженная растительность на лице стала темой мастер-класса, который прошел сегодня, 27 июля, в барбершопе (с английского — парикмахерская) «Face control» во Всеволожске. Слушателями курса «юного» бородача стали восемь юношей, которые сейчас работают в трудовых бригадах. Инициатором встречи стал молодежный центр «Альфа».

– Борода вошла в моду несколько лет назад, – говорит управляющий барбершопом, мужчина с бородой Андрей Матвеев. – Во Всеволожске тогда еще не было парикмахерских для мужчин. Я сам испытывал жуткий недостаток в профессиональных специалистах, которые стригут бороды. Поэтому возникла идея ликвидировать этот пробел. Так четыре года назад и появился наш салон. В бизнес были вложены большие инвестиции. Сейчас во Всеволожске уже пять таких салонов на любой вкус и кошелек.

По словам Матвеева, наконец–то наступило время, когда борода стала, как и прежде, несомненным атрибутом мужественности. Сегодня густую растительность можно увидеть повсюду.

– По городу шагают люди, лица которых украшены волосяным покровом всех форм и размеров, ухоженным и не очень, от стильной щетины до напомаженных усов и хипстерских бородок, – продолжает собеседник. – Их носят мужчины и юноши, бизнесмены и строители, студенты и актеры. Мода на бороду постоянно меняется. Поэтому приходится следить за тенденциями. Наши мастера подписаны на разных барберов, тематических аккаунтов. Популярность только растет. Если взять те же самые 4 года назад, когда во Всеволожск пришли первые барбершопы, сейчас мода только сильнее приживается.

Как отмечает Андрей Матвеев, пандемия лишь прибавила клиентов всеволожскому барбер-бизнесу.

– Ленинградская область в пандемию сразу сняла ограничения, а вот Петербург нет, – отмечает барбершопер. – К нам стали приезжать клиенты из Северной столицы. Благодаря мастерству персонала даже после локдауна нам удалось сохранить клиентуру. Число посетителей растет также за счет дачников. Правда, некоторые бородачи из-за масок сбрили густую растительность, но совсем от нее отказаться не смогли. Что касается профессиональных мастеров, то на начальном этапе их было мало. Очень тяжело найти хорошего сотрудника. Поэтому персонал подбирали с трудом. Отмечу, что каждый салон учит брадобреев под себя.

– Сегодня я расскажу ребятам, как ухаживать за бородой и волосами, – делится информацией ведущий мастер-класса Тарон Саргсян. – Постараюсь с подростками построить диалог. Что касается непосредственно профессии, то главное, чтобы у клиента была борода! (Смеется). Ну а если говорить серьезно, то многое зависит от формы лица. Угодить посетителю можно только благодаря индивидуальному подходу. Нельзя стричь всех под одну гребенку. Прежде всего, клиента надо расспросить о его образе жизни, предпочтениях, хобби, работе. От этого зависит будущая стрижка бороды.

– Думаю, сегодняшнее мероприятие приучит ребят не только ухаживать за бородой, но и, возможно, станет толчком при выборе профессии, – говорит Ольга Бранская из молодежного центра «Альфа». Она сопровождала ребят на мастер-класс. – В этот раз в мероприятии участвуют только мальчики. Но мы намерены провести аналогичное мероприятие и в парикмахерской, куда возьмем девочек из трудовых отрядов.

– С профессией я знаком, – говорит подросток из отряда Макар Нику. – У меня мама работает в этой сфере. Поэтому мастер-класс для меня интересен. Профессия барбера нравится, а вот стану ли работать в этой сфере, пока сказать не могу. Сегодня хочется узнать о том, как ухаживать за бородой. Для эстетики.

Ирэн Овсепян

Фото Светланы Усик