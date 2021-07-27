Музыка Чайковского звучала под стенами храма в Озерках

25 июля по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия у Никольского храма в Озерках состоялся открытый концерт Симфонического оркестра «Классика» под управлением заслуженного артиста РФ Александра Канторова.

Концерт был приурочен к празднованию Дня военно-морского флота, поэтому прозвучало творение одного из величайших русских композиторов П.И. Чайковского – увертюра «1812 год».

Когда-то Святейший Патриарх московский и всея Руси Кирилл сказал об этом музыкальном гении так: «Вдохновение — это способность принимать сигнал, который Бог посылает человеку, и Петр Ильич Чайковский был человеком, который воспринял этот дар».

Концерты музыкального коллектива «Классика», регулярно гастролирующего в Великобритании, Италии, Германии, Финляндии, США, Канаде, Японии и др., проходят в Большом и Малом залах Санкт-Петербургской государственной филармонии имени Д. Д. Шостаковича, а также в Колонном зале Педагогического университета имени А. И. Герцена.

Основу репертуара коллектива составляет наследие «петербургских классиков» — Бородина, Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова, Глазунова, Лядова, Стравинского, а также произведения зарубежных композиторов — от Моцарта до Малера.

Подготовил Владимир Шемшученко

Фото из архива группы ВК «Оркестр «Классика»»