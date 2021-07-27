Ленинградская панорама: как сбываются мечты о мировой клиентуре

Малому и среднему бизнесу по плечу выйти на зарубежный рынок. Об этом говорит опыт Центра поддержки экспорта Ленинградской области.

Бизнес — малый, перспективы — большие

Экспорт продукции — задача серьезная, и принято считать ее уделом крупных предприятий. Среднее и малое предпринимательство даже при наличии достаточных объемов качественного товара вступает на этот путь с осторожностью.

Новички чаще всего не знают, с чего начать, пока не обратятся в региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). В регионе он открылся в мае 2019 года в структуре АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области». ЦПЭ ведет работу в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В портфеле ЦПЭ порядка 15 услуг — это меры поддержки и инструменты, помогающие малому и среднему бизнесу запустить и нарастить несырьевые экспортные поставки. В списке — экспортный аудит, сертификация, обучающие программы по внешнеэкономической деятельности, бизнес-миссии, поиск партнеров на внешних рынках и организация переговоров, международная сертификация, размещение на крупных международных маркетплейсах и интернет-площадках.

«Мы предлагаем предприятиям комплексный подход к ведению проектов, в том числе в развитии экспортной деятельности, — объясняет генеральный директор Центра развития промышленности Вера Штокайло. — В рамках экспортного аудита собираем данные, анализируем ситуацию, выявляем потенциал и слабые места компаний. Дорожная карта включает подбор инструментов, детальный план подготовки и выхода на внешний рынок. И наконец, сопровождение на стадии реализации».

Копорский чай — для Европы

В пятерке первых клиентов ЦПЭ, получивших комплексную поддержку, — компания, продвигающая копорский иван-чай. Его выращивают в Ломоносовском районе, собирают вручную. После участия в 2019 году в разработанной ЦПЭ российско-германской акселерационной программе (она адресована бизнесу, готовому выйти на рынки немецкоговорящих стран) предприятие подписало контракт с ФРГ. Затем последовала международная выставка продуктов питания «Продэкспо-2020» в Москве, где копорским чаем заинтересовались итальянцы.

«Наше сотрудничество с ЦПЭ началось в 2019 году, — вспоминает директор по развитию ЗАО «Тосненский комбикормовый завод» Екатерина Сурушкина. — Завод уже был действующим экспортером, но перед нами стояла задача расширить рынки сбыта и увеличить долю экспорта в общей выручке. Самостоятельный поиск иностранных покупателей сложен, особенно для малого и среднего бизнеса».

Результаты есть. Комбикорм из Тосно сейчас экспортируют в Эстонию, Литву, Чехию, Данию, Швецию, Белоруссию, обсуждаются поставки в ФРГ. Благодаря ЦПЭ завод прошел сертификацию по стандартам GMP+, гарантирующим безопасность цепочки производства (обязательное требование европейского партнера). К слову, международная сертификация — одна из самых востребованных услуг Центра поддержки экспорта.

Екатерина Сурушкина обращает внимание на обучающие программы ЦПЭ: «На предприятиях малого и среднего бизнеса не всегда выделяют сотрудника специально для внешнеэкономической работы. А на семинарах специалисты подробно рассказывают начинающим экспортерам, как действовать, чтобы поставки были максимально успешными и с минимальными рисками. По инициативе Центра создан Клуб экспортеров, члены которого обмениваются опытом».

Коробочное решение

В 2021 году Центр перешел на новый формат оказания услуг — пакетный. Разработано девять коробочных решений для компаний-новичков и опытных экспортеров. В каждом пакете — две-три бесплатные якорные услуги.

«В прошлом году мы помогли найти зарубежного партнера 31 компании. В пандемию это суперпопулярно, — рассказывает руководитель областного Центра поддержки экспорта Ольга Скороходова. — По пакету «Поиск иностранного покупателя» можно бесплатно получить одноименную услугу, коммерческое предложение и сопровождение переговоров».

Дополнительные услуги клиенты выбирают самостоятельно. Причем популярные предложения, такие как сертификация, маркетинговые исследования, модернизация и перевод сайта на иностранный язык, предоставляются на условиях софинансирования: 80 % затрат покрывает ЦПЭ, 20 % — заказчик.

Из Ленобласти чаще всего вывозят лесоматериалы, агропромышленную продукцию, оборудование и приборы. В первом полугодии 2021 года самый крупный контракт (на 8 млн долларов) был заключен на поставку торфа в Финляндию. С начала года на международный рынок вышли 40 компаний, для 8 из них это первый зарубежный опыт. Всего же за 6 месяцев региональный ЦПЭ оказал поддержку 117 предприятиям.

«Наша задача — войти в десятку лидеров регионов-экспортеров. Сегодня мы на тринадцатом месте, но главное наше отличие в том, что половина экспорта Ленинградской области — несырьевая продукция. Для того чтобы наращивать экспорт, важно делать ставку на малый и средний бизнес, помогать ему и учить, выводить на новые рынки. Чтобы появилась дорога, сначала нужна тропинка». Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Сладкий экспорт

Директор ООО «ГрандБазар» Наталья Оськина вначале даже не поверила, что за многие услуги экспортного сопровождения денег не берут. Личная встреча с представителями ЦПЭ сомнения развеяла. Предприятие, выпускающее восточные сладости, до пандемии успело заявиться на коллективном стенде Ленобласти на выставке «Продэкспо-2020».

«Ковид перевел большинство мероприятий в онлайн-формат, но работа не остановилась. Нам помогли найти партнеров в Казахстане, определить структуры потребления продукта и сбыта. Для бизнеса это серьезные вложения, и замечательно, что область помогает выходить на мировую арену», — делится Наталья Оськина. В сентябре компания рассчитывает представить продукцию на выставке в столице уже на собственном стенде.

Руководитель ООО «БАМ» Ольга Матвеева отмечает такой момент: «Центр поддержки экспорта Ленобласти, по сути, предлагает услуги в формате одного окна. Это экономит время, средства. Здесь работают специалисты высокого класса, мотивированные нам помогать».

Весной 2020 года батончиками Muesli BAM заинтересовалась крупная китайская торговая сеть. Центр помог подготовить продукцию для Поднебесной, разместиться в онлайн-магазинах и запустить промоакции. Сейчас «БАМ» ждет новый заказ на мюсли-батончики. И готовит к поставке в Германию новый продукт — набор для приготовления напитка «Чайный гриб».

Людмила Кондрашова

Фото предоставлены ЦПЭ Ленобласти