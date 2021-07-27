В начале учебного года в Буграх откроется центр цифрового образования «IT-куб»

На базе МОБУ «Бугровская СОШ № 3» Всеволожского района создается Центр цифрового образования. Открытие современной образовательной площадки запланировано на 2 сентября этого года.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, для будущей кузни программистов и разработчиков уже закупили необходимое оборудование. В центр поступили компьютеры, ноутбуки, интерактивные панели, планшеты для учебных занятий, шлемы виртуальной и дополненной реальности.

Отметим, что регион создает Центры «IT-куб» в рамках нацпроекта «Цифровая образовательная среда». Пилотный проект был реализован в прошлом году на базе Киришского политехнического техникума. Команда профессионалов обучает учеников по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Ребята осваивают языки программирования, учатся разработке приложений и знакомятся с системным администрированием.