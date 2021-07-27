Александр Дрозденко рассказал президенту о ключевых проектах по комплексному развитию транспортной инфраструктуры Ленобласти

Транспортная система общей агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области по объективным причинам испытывает существенную нагрузку. Однако работа по развитию системы ведется активно и совместными усилиями. Об этом сегодня, 26 июля, заявил глава 47 региона Александр Дрозденко на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Мы согласны с предложениями, которые прозвучали от коллег, и со своей стороны подготовили предложения по комплексному развитию транспортной инфраструктуры Ленинградской области в рамках развития агломерации. Это 8 проектов, четыре из которых уже не просто спроектированы, а получили положительные заключение экспертизы, а по двум уже ведутся работы», – конкретизировал губернатор.

В частности, речь идет о транспортных развязках на границе с Петербургом в зонах активного развития жилищного строительства – в Муринском, Кудровском и Новосаратовском кластерах. Первый этап в Мурино уже реализован, остальные проекты имеют положительные заключения.

Также в числе проектов – обходы Нового Девяткино и Всеволожска, реконструкция вылетных трасс, развитие скоростного трамвая от станции метро «Улица Дыбенко» через Кудрово на Новосаратовку и от станции «Ладожская» на Всеволожск. Заинтересован регион и в строительстве Восточного скоростного диаметра. Все соответствующие предложения и документы направлены петербургским коллегам, работа ведется.

«Для нас принципиально и строительство станции метрополитена в Кудрово. Мы видим Кудрово как транспортно-перегрузочный узел, куда вошел бы автобусный вокзал междугороднего класса, где будет построено депо «Правобережное», которому уже зарезервировано 120 гектаров на нашей территории, где будет идти развитие общественно-деловой и промышленной зоны, – также подчеркнул Александр Дрозденко. – С развитием метро на границе двух субъектов появится хороший кластер со всеми вытекающими – не только социальными, но и экономическими, с возможностью дальнейшего развития. Прошу этот проект поддержать, это будет первый проект межрегиональный и в рамках интересов агломерации».

Глава 47 региона добавил, что сегодня соседние субъекты поступательно развивают агломерацию. Созданы рабочие группы, комиссии, совместно решаются вопросы градостроительной документации, инженерных коммуникаций, социальных льгот.

«Мы перешли от слов к делу», – заключил Александр Дрозденко.