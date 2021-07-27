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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Александр Дрозденко ответит на вопросы жителей в телеэфире

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В среду, 28 июля, глава 47-го региона будет отвечать на вопросы жителей Ленинградской области в эфире телеканала ЛенТВ24. Задать вопросы можно как в текстовом формате, так и прислав видеообращение.

Вопросы принимают в сообщения официальной группы ВК «ЛенТВ24 – Новости» с пометкой «Вопрос Дрозденко», либо по телефону 8 800 511-75-24.

Жителей просят быть внимательными и присылать сообщения только в официальную группу: редакторы могут не найти вопросы, оставленные под другими постами, в других сообществах или на личных страницах.

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