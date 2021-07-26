Художники Виктор Кобзев и Федор Конюхов открыли выставку на Северном полюсе

Десяток холстов с яркими картинами выставили прямо на снегу, на фоне бескрайних арктических просторов. Открыли выставку на Северном полюсе двое именитых художников – токсовчанин Виктор Кобзев и известный путешественник Федор Конюхов.

Покорять ледяной край художники отправились на атомном ледоколе «50 лет победы». Именно на этом корабле находится одна из художественных мастерских Виктора Кобзева «Морской конек». Виктор –потомственный офицер подводник, военный журналист. Занимается живописью, станковой графикой, работает в технике офорта, акватинты. С 2008 года постоянный участник экспедиций на Северный полюс.

Однако основная деятельность художника связана с родным Токсово. Здесь он трудится в своей мастерской на Кавголовском озере, где регулярно проводит мастер-классы для детей. Ведет активную общественную деятельность, является одним из основателей Токсовского объединения художников, литераторов и музыкантов.

Ну а легендарный Федор Конюхов после совместной выставки отправился в очередную одиночную экспедицию. Как сообщает ТАСС, сейчас он дрейфует на льдине в Северном Ледовитом океане с научной миссией по изучению микропластика в океане.

Фото группы ВК «Виктор Кобзев. Мастерская гравюры и живописи»