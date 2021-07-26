Соревнования подразделений «Леноблпожспас»

Команда «Готовность номер один» для пожарных значит немедленное исполнение своих обязанностей. В этот раз сигнал тревоги лишь элемент состязаний между подразделениями Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы, у которых впервые прошли столь масштабные соревнования по скоростному маневрированию.

На трассе автодрома создали препятствия, имитирующие сложные городские условия: крутые повороты, тупики, узкие проезды – всё это областным пожарным приходится преодолевать на 12-тонных автоцистернах ежедневно. Разбившись на 13 команд, спасатели по очереди в полной боевой экипировке испытывали свои возможности.

Для победы было важно уложиться по времени и нормативам, впрочем, как в реальных условиях. Классика, как говорят сами пожарные, – это норматив 7 или 9 минут прибытия к месту. Далее: установка автоцистерны к источнику воды, боевое развёртывание и прокладка линии для тушения огня.

Для эффективной работы пожарной команды необходимы: сноровка, опыт и слаженность расчета. А командного духа огнеборцам 47 региона не занимать, ведь сплоченность коллектива – одна из важнейших составляющих успешной работы по спасению людей и тушению огня. По итогам соревнований среди подразделений «Леноблпожспас» лучшим стал первый караул 145 пожарной части Сланцевского района. Он опередил Подпорожский и Бокситогорский отряды.

Проект «Сорок седьмой»