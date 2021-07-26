Ленинградская панорама: с палубы — в музей

Сеть современных речных причалов позволит туристам добираться до знаковых достопримечательностей Ленобласти по воде.

Причал у диорамы

В Кировске у Ладожского моста через Неву большой плавучий кран методом вибропогружения устанавливает сваи. Это опоры будущего пассажирского причала. Работы стартовали в начале июля, в канун Дня работников речного и морского флота. За шесть дней все сваи встали на место.

«Процесс — ювелирный, свайные оболочки, в которые позже зальют бетон, нужно установить максимально точно, — поясняет председатель областного комитета по транспорту Михаил Присяжнюк. — Такую конструкцию причалов опробовали в 2017 году в Старой Ладоге. Строительство «с воды», когда материалы и оборудование подвозят на баржах, оправдывает себя, если вблизи от береговой линии находятся объекты культурно-исторического наследия и нежелательны движение большегрузов и тяжелой техники, земляные работы».

Кировский причал планируется сдать к ноябрю. От Невы рукой подать до Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», и там уже готовятся к притоку туристов. К причалу, ориентированному на средний круизный и скоростной флот, будут швартоваться кораблики с желающими познакомиться с историей защиты Ленинграда в годы войны. Так, в Старой Ладоге в навигацию 2018 года новая пристань приняла свыше 50 круизных судов, которые привезли в первую столицу Древней Руси 13,5 тысячи путешественников.

«Будет увеличено время работы музея. Планируем расширить диапазон услуг, добавить программы на открытых площадках», — говорит заведующий музеем-заповедником Денис Пылев.

Командная работа

Стройка причала в Кировске — наглядный пример слаженной работы «Команды-47». Пристань еще возводится, а прибрежная территория уже обустроена для приема гостей: проложена дорожка к музею, разбит газон, установлен поклонный камень и решается вопрос зажжения Вечного огня, обсуждается, каким сделать пешеходный переход через шоссе. Несколько областных ведомств работают сообща.

В Невской Дубровке, где пристань для судов вместимостью до 300 человек открыли годом раньше, — такой же обдуманный подход. Туристы отдыхают в близлежащем благоустроенном парке. По просьбе местных жителей сохранили пляж, и приезжие не упускают шанс искупаться. Речной причал стал «зеленой» стоянкой для круизных лайнеров и важной точкой на карте туристических маршрутов.

«Причал в Кировске — один из объектов транспортной инфраструктуры региона. Он войдет в сеть, которую предполагается развивать вместе с соседями — Новгородской областью, Карелией, что позволит восстановить путь «из варяг в греки» по реке Волхов». Михаил Присяжнюк, председатель комитета по транспорту Ленинградской области

Маршруты закольцуют

«Политый кровью советских солдат «Невский пятачок» входит в состав нашего музейного комплекса наряду с «Синявинскими высотами», — комментирует заведующий музеем-заповедником «Прорыв блокады Ленинграда». — Новые причалы позволят связать одним туристическим маршрутом объекты Кировска и Невской Дубровки».

В этом же ряду — крепость Орешек, куда по воде добираться проще всего. Благодаря новому причалу в прошлом году ее дополнительно посетили 12 тысяч человек. Живописная прогулка из Санкт-Петербурга по Неве до острова Ореховый, например в рамках тура выходного дня, дарит массу впечатлений.

Специальные приспособления, так называемые пальцы, разрешают швартоваться маломерному флоту — катерам, яхтам. Но и четырехпалубные теплоходы здесь не редкость. По словам председателя регионального комитета по транспорту, у причала длиной 90 метров бросают якорь корабли высотой вровень с крепостной стеной. Михаил Присяжнюк добавляет, что через мобильное приложение забронировать место на причале у крепости Орешек можно из любой точки мира.

За варягами, по Волхову

За последние пять лет в регионе построено немало пассажирских причалов и причальных комплексов: в Старой Ладоге, Свирьстрое, Киришах, Дубровке, на островах Коневец и Ореховый, в бухте Владимирской. Все сооружения возводят без привлечения бюджетных средств. Инвестором и исполнителем работ выступает ООО «Конт».

Главная цель — дать толчок развитию туризма и обеспечить комфорт путешественникам. Речные прогулки — востребованный вид отдыха.

К реализации проекта по формированию сети пассажирских причалов в 47-м регионе приступили еще в 2017 году. Первым опытом, как уже упоминалось, была стройка в Старой Ладоге. Там параллельно провели уникальную подготовку водного пути от устья реки Волхов, и, хотя эксперты сомневались в успехе, впервые в истории к месту швартовки драккаров Рюрика и новгородских ладей подошли четырехпалубные теплоходы.

Причал в Кировске завершает формирование «ядра» пассажирской инфраструктуры внутреннего водного транспорта Ленобласти. Так что же, тема исчерпана? Не совсем. В текущей повестке — создание единой причальной инфраструктуры во всем Северо-Западе. Именно так удастся достичь максимального эффекта. Соответствующие соглашения о сотрудничестве были подписаны в 2018 году между Ленинградской, Новгородской областями и Карелией.

В Грузино на берегу реки Волхов (Новгородская область) причал уже действует, прорабатывается строительство в Великом Новгороде. В Карелии определены перспективные точки — вблизи Сортавалы, в Лахденпохье и Хийденсельге.

Регион намерен еще активнее использовать пассажирскую водную инфраструктуру для маломерного флота. В частности, решается вопрос движения малых судов по приладожским каналам в обход Ладоги с ее сложными, приравненными к морским условиями плавания. В порту Высоцк, возможно, появится пункт пропуска через границу РФ маломерных судов и яхт — финны заявили, что готовы обеспечить в течение навигации 10 тысяч судозаходов.

Людмила Кондрашова

Фото пресс-службы комитета по транспорту Ленобласти