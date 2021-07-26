Ленинградская панорама: новости региона

Дайджест актуальных новостей из жизни региона.

Я бы в фермеры пошел…

Фермеров, победивших в конкурсном отборе на гранты, приглашают на обучение в Аграрный университет по направлениям «Животноводство» и «Растениеводство».

«Важно, чтобы заявленный проект был реализован, и мы проверяем у претендентов знания основ агрономии, зоотехники, экономики. Однако многие начинающие фермеры не имеют полного представления об отрасли, поэтому мы с нашими партнерами организуем для них бесплатную учебу», — говорит заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Область становится комфортнее

В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроены и введены в эксплуатацию пять общественных территорий в Ленобласти.

Завершены работы в пос. Дубровка Всеволожского района: в Невском парке и парке «Надежда» установлены интерактивный фонтан и малые архитектурные формы, вымощены дорожки. В дер. Большой Двор Бокситогорского района заработала детская площадка. В Любани Тосненского района благоустроена территория вокруг местного ДК. В Новом Девяткино Всеволожского района организованы прогулочные зоны в Капральевом парке и Охтинской долине. Всего в 2021 году в Ленобласти по нацпроекту будут благоустроены 77 общественных территорий.

Памятка родителям. Безопасность детей на воде

Обращаем внимание любителей купаться в водоемах! Запрещено:

заплывать за буйки;

подплывать к судам и иным плавучим средствам;

нырять и прыгать в воду с неприспособленных сооружений;

плавать на досках, бревнах и других тому подобных предметах;

нырять и «захватывать» купающихся;

прыгать с лодки.

Помните: взрослые обязаны не допускать шалостей детей на воде! Купание ребят должно проходить только под наблюдением старших в специально отведенных местах.