Ленинградская панорама: новости региона
Дайджест актуальных новостей из жизни региона.
Я бы в фермеры пошел…
Фермеров, победивших в конкурсном отборе на гранты, приглашают на обучение в Аграрный университет по направлениям «Животноводство» и «Растениеводство».
«Важно, чтобы заявленный проект был реализован, и мы проверяем у претендентов знания основ агрономии, зоотехники, экономики. Однако многие начинающие фермеры не имеют полного представления об отрасли, поэтому мы с нашими партнерами организуем для них бесплатную учебу», — говорит заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
Область становится комфортнее
В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроены и введены в эксплуатацию пять общественных территорий в Ленобласти.
Завершены работы в пос. Дубровка Всеволожского района: в Невском парке и парке «Надежда» установлены интерактивный фонтан и малые архитектурные формы, вымощены дорожки. В дер. Большой Двор Бокситогорского района заработала детская площадка. В Любани Тосненского района благоустроена территория вокруг местного ДК. В Новом Девяткино Всеволожского района организованы прогулочные зоны в Капральевом парке и Охтинской долине. Всего в 2021 году в Ленобласти по нацпроекту будут благоустроены 77 общественных территорий.
Памятка родителям. Безопасность детей на воде
Обращаем внимание любителей купаться в водоемах! Запрещено:
- заплывать за буйки;
- подплывать к судам и иным плавучим средствам;
- нырять и прыгать в воду с неприспособленных сооружений;
- плавать на досках, бревнах и других тому подобных предметах;
- нырять и «захватывать» купающихся;
- прыгать с лодки.
Помните: взрослые обязаны не допускать шалостей детей на воде! Купание ребят должно проходить только под наблюдением старших в специально отведенных местах.