Кузьмоловчанин стал знаменосцем на олимпийских играх в Токио

23 июля в Токио состоялась церемония открытия XXXII Летних Олимпийских игр. Знаменосцами от России выступили волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.

Из-за антиковидных ограничений церемония открытия прошла без болельщиков: на трибунах сидели только представители олимпийских комитетов и официальные лица. Однако отсутствие «живой» поддержки не разрушило атмосферы спортивного праздника.

– Несмотря на то что стадион пустой, тут классная атмосфера, – прокомментировал открытие Максим Михайлов. – Открытие удалось. По крайней мере, нам все нравится, мы рады. Всем огромный привет от нас, спортсменов из России. Верьте в нас, и у нас все получится!

Напомним, что оба наших знаменосца являются легендами отечественного спорта, оба приехали на Олимпиаду в четвёртый раз. Софья Великая родилась и сделала первые шаги в спорте в Алма-Ате. После окончания общеобразовательной школы переехала в Москву. После этого стала олимпийской чемпионкой 2016 года и серебряным призёром двух Олимпиад (в 2012 и в 2016 годах) по фехтованию на саблях. Всех своих побед она достигла в личном зачёте.

Максим Михайлов родился у нас, в посёлке Кузьмоловский Всеволожского района. Благодаря ему слово «Всеволожский район» зазвучало на мировых аренах. В посёлке Кузьмоловском Максим Михайлов приобщился к большому спорту: здесь у него был самый важный, первый тренер – В.Е. Беспрозванных. Продолжил свои занятия Максим Михайлов в Санкт-Петербурге, а в возрасте 15 лет переехал в Ярославль, откуда его вызвали в сборную России. С 2010 года Максим Михайлов выступает за команду «Зенит-Казань», и сейчас в Казани его считают своим земляком. Но в посёлке Кузьмоловский продолжают жить его родители, и спортсмен часто приезжает к ним в гости.

Впервые Максим Михайлов выступил на Олимпиаде в 2008 году, где был самым младшим участником олимпийской команды. На Олимпийских играх 2012 года сборная команда России с его участием стала бронзовым призёром, а на Олимпиаде 2012 года все члены команды получили золотые медали. Причём решающие голы забил именно Максим Михайлов, несмотря на то, что выступал с незалеченной травмой. Уже сейчас его признают одним из лучших волейболистов мира. Тренеры отзываются о нём, как о трудоголике и перфекционисте.

Мы с волнением ждём, каких результатов в Токио достигнет сборная по волейболу, сильнейшим игроком которой считается наш земляк. Мы очень рады, что наших олимпийских чемпионов в стране помнят и ценят, и надеемся, что будут ещё чемпионы, которых вырастит Всеволожский район.

Людмила Однобокова