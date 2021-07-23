Число самозанятых в Ленобласти за полгода выросло на 10 тысяч человек

В 47-м регионе стремительно растет число самозанятых. Сегодня на территории Ленинградской области по специальному налоговому режиму работает свыше 32 тысяч человек.

По данным Фонда поддержки предпринимательства, только за последние полгода число самозанятых увеличилось на 10 тысяч человек. И популярность такой формы предпринимательства продолжает расти. Самыми востребованными оказались услуги няни, водителя такси, фитнес-тренера, фотографа, репетитора.

Идеальным вариантом самозанятость стала для начинающих производителей. Теперь, чтобы продавать авторские украшения или сувениры, картины или одежду собственного пошива, не нужно регистрировать ИП или создавать предприятие с бухгалтерией и отчетностью. Достаточно установить приложение на телефон и работать по специальному налоговому режиму «Налог на профессиональный доход».

Ставка в сравнении с другими формами предпринимательства невысокие: 4% с дохода при работе с физическими лицами и 6% при оказании услуг юридическим лицам или ИП. При этом взносы на пенсионное и социальное страхование не обязательны и осуществляются в добровольном порядке.

Кроме того, самозанятые Ленинградской области, также как и другие предприниматели, могут претендовать на государственную поддержку. К примеру, по одной из программ предусмотрена выдача льготных займов по ставке в 2,75% годовых.

Однако не стоит забывать, что упрощенный налоговый режим подходит для фриланса или реализации авторской продукции, а вот организовать настоящее предприятие с низкой налоговой ставкой уже не получится. Самозанятый не имеет права нанимать сотрудников и имеет ограничение на получаемый доход в 2,4 млн рублей в год.

Подробнее о мерах государственной поддержки самозанятых граждан – финансовой, имущественной поддержке, бесплатном обучении, участии в мероприятиях Фонда и консультациях экспертов — можно узнать в Центре «Мой бизнес» Ленинградской области. Вся информация на сайте www.813.ru или по телефону 8 (812) 309-46-88