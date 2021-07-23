Следствие ведут знатоки

О том, что полковник юстиции Алексей Владимирович Демченко возглавит следственный отдел по городу Всеволожску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области, стало известно в конце прошлого года.

Более двадцати лет наш собеседник проработал в Кингисеппе, в правоохранительных органах. Есть такое понятие, как ротация. Именно она и привела опытного следователя в наш район. Сам он узнал о переводе за день до своего назначения. Вот уже более восьми месяцев Алексей Владимирович находится на страже соблюдения закона и порядка во Всеволожском районе. Надо сказать, что это самое крупное подразделение СУ в Ленинградской области. Ведь, только по официальной статистике, во Всеволожском районе проживает более 400 тысяч человек.

Накануне профессионального праздника – Дня сотрудника органов следствия РФ, который отмечается в воскресенье, А.В. Демченко пообщался с журналистом «Всеволожских вестей», «развенчал некоторые мифы» и рассказал о нашумевших уголовных делах, расследованием которых занимается его ведомство.

Наказания без вины не бывает

– Вы более двадцати лет работаете в системе, а значит, хорошо знакомы с состоянием дел в данной структуре. После вступления в должность в новый, Всеволожский район что­-то изменилось в Вашей работе?

– Думаю, что нет. Особой разницы не чувствую. Район сложный. Только думаю, что разные районы Ленинградской области отличаются друг от друга палитрой совершенных преступлений. Работая в Кингисеппе, я чаще всего сталкивался с нарушениями, которые касались экономических преступлений. Во Всеволожском районе представлен весь спектр правонарушений: от убийств до детской преступности.

– Так получилось, что, как только Вы приступили к своим обязанностям, во Всеволожске произошло громкое и резонансное убийство владелицы маникюрного салона Елены Шпак. Весть о преступлении шокировала жителей всей России. Крупнейшие федеральные каналы рассказывали об этой жуткой истории. Вы не ужаснулись, первая неделя службы во Всеволожском районе, и тут такое…

– Нет. Я не робкого десятка. Но, честно признаюсь, за более 20 лет работы в следствии, эта дикая история заставила содрогнуться. Наши следователи завершили расследование этого дела. Сейчас о нём можно рассказать официально. По факту жестокого и умышленного преступления сразу было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что обвиняемый в убийстве имел преступный умысел. Заранее вооружившись и используя в качестве орудия преступления принадлежавший ему на основе разрешения бесствольный пистолет ПБ­4­1 МЛ «ОСА», подозреваемый произвел не менее трех прицельных выстрелов в область головы, грудной клетки и живота потерпевшей, а потом нанес не менее 12 ударов топором. Дело уже направлено в суд. Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

– Уклонение от налогов – бич всех государств. Будь то сытая Канада или развивающаяся Буркина­-Фасо. Россия, к сожалению, не исключение. Потери – миллионные. Иногда виновников днем с огнем не сыщешь. Как уберечь бюджет?

– Следственный отдел вместе с сотрудниками налоговой инспекции и правоохранительных органов призван выявлять нерадивых предпринимателей и решать вопрос об их ответственности. В частности, совместно проводится большая работа по возмещению ущерба, нанесенного государству. Только за шесть месяцев этого года нам удалось вернуть в казну более 15 миллионов рублей неуплаченных налогов. Это хорошая цифра.

Безопасность жителей в приоритете

– А как Вы в целом оцениваете итоги нынешнего полугодия?

– Что касается статистики, то за полгода нам удалось закончить расследование по 90 уголовным делам, относящимся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Из них 63 – направлены в прокуратуру, а по 13 вынесены обвинительные заключения.

Нашим отделом за полгода возбуждено 116 уголовных дел. Среди них: 18 по статье «убийство», 4 – за причинение телесных повреждений, повлекших убийство, 3 – за изнасилование, 37 – за преступления в отношении детей, 14 – за коррупцию, 20 – по экономическим преступлениям и 7 правонарушений совершено детьми. Пострадавшие дети стали жертвами преступлений против жизни, здоровья или половой неприкосновенности. Малолетние становятся жертвами преступных посягательств и от незнакомых людей. Родители должны разъяснять детям, что ни в коем случае нельзя никуда ходить с незнакомцами ни под каким предлогом!

Любопытная деталь: растет число совершаемых правонарушений самими детьми. Это, в частности, касается распространения и хранения наркотиков. Порой взрослые вовлекают в преступную сферу несовершеннолетних и малолетних. В том числе и своих детей.

– С чем это связано?

– С ростом числа населения во Всеволожском районе. Ежегодный прирост жителей составляет примерно 25 тысяч человек. Не говоря уже о дачном сезоне, когда население значительно увеличивается за счет жителей Санкт­Петербурга.

– Невероятно, но факт: рост возбужденных в районе дел увеличился вдвое. Как так вышло?

– Положительной динамики удалось добиться благодаря увеличению штата следователей, современному техническому оснащению. Наши сотрудники используют новейшую высокотехнологичную криминалистическую технику, которая позволяет более эффективно выявлять невидимые следы преступления, в том числе биологического происхождения и микрочастицы. Совместная и успешная работа правоохранительных органов по раскрытию преступлений во Всеволожском районе очевидно говорит о достаточно эффективной работе следственных органов и оперативных служб.

За этот год был увеличен штат нашего отдела. Всего у нас сейчас 24 сотрудника. Мы обеспечены автомобилями, новейшими технологиями для проведения экспертиз. У нас трудятся высококлассные специалисты. Каждый сотрудник ведет свое направление. К примеру, женщины специализируются на работе с детьми. Так как именно они могут лучше расположить ребенка на откровенный разговор.

Расследование – это командная работа

– Сложно ли устроиться на работу в ваше ведомство?

– Я являюсь убежденным сторонником лозунга, что «кадры решают всё». Смею это с уверенностью утверждать, поскольку работаю в правоохранительной системе более 20 лет. Коллектив у нас небольшой. Наши кадры, как говорится, «штучный товар» на вес золота. Тщательно подхожу к подбору потенциальных сотрудников и принимаю в этом непосредственное участие, лично беседуя с каждым из них. Мы готовы рассмотреть каждую кандидатуру на поступление на службу в следственный отдел. Обязательное условие – высшее юридическое образование, состояние здоровья и профпригодность.

– А каков по-­Вашему портрет современного преступника?

– Конкретного типажа нет.

– Пандемический мир повлиял на Вашу работу?

– Сложный вопрос, на который трудно ответить. Я ведь пришёл во Всеволожский район в конце прошлого года, ковид уже был, поэтому не могу сравнивать. Зато отмечу, что нынешняя жара спровоцировала массовые выезды наших следователей на карьеры, озера и реки. В этом году очень большое число утопленников. С середины июня зарегистрировано 12 смертей. Большая часть утонувших граждан находилась в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому призываю всех соблюдать меры безопасности на воде и купаться в строго отведенных местах.

– Что, с Вашей точки зрения, основное в вашей профессии?

– Командная работа. Любое расследование – напряженный процесс, но своих сотрудников я всегда ориентирую на то, что нет преступлений, которые невозможно раскрыть. К расследованию мы подходим с высокой ответственностью и полной отдачей сил. В немалой степени благодаря этому, а также принятию оперативных мер по обращениям, поступающим к нам от граждан, в минувшем году удалось добиться раскрываемости убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований на уровне 100 процентов.

Главное – когда тебя понимают

– Но что мы только о серьезном. Как Ваша семья относится к Вашему беспокойному ритму жизни?

– По большому счету я счастливый человек. У меня жена, трое детей. Свободное время провожу дома, с семьей. Мои близкие меня понимают и поддерживают.

– Желаю Вам успехов в нелегкой и крайне необходимой работе.

– Благодарю за теплые слова. Пользуясь случаем, хочу сердечно поздравить наших сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником. От всей души желаю всем крепкого здоровья, успехов и благополучия! Уверен, что профессионализм и ответственное отношение к делу помогут нам и впредь удерживать авторитет закона на самом высоком уровне.

Беседу вела Анна Карпова

Фото Антона Ляпина