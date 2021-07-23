В приемные губернатора Ленобласти за первое полугодие поступило 945 обращений

Больше всего жителей региона интересуют вопросы ЖКХ и тарифов, социальной защиты, здравоохранения, а также состояние дорожного хозяйства и транспортного обслуживания. При этом большинство вопросов удается решить на уровне местных администраций.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, руководители приемных губернатора принимают посетителей лично и онлайн, а также совершают выезды в отдаленные населенные пункты региона, чтобы пообщаться с жителями области. Только за первые шесть месяцев 2021 года специалисты совершили свыше 40 выездных приемов, в том числе совершали тематические встречи по актуальным вопросам.

Напомним, что руководителем приемной губернатора Александра Дрозденко во Всеволожском районе является Татьяна Васильева Павлова. Связаться с ней можно по вторникам с 14.00 до 17.00 (за исключением 2-го и 5-го вторника месяца) по телефону 8(813-70) 24-537. Адрес электронной почты: vsevpglo@mail.ru