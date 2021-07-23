Александр Сазонов: «Если взял ответственность на себя, значит, доказал свою правоту»

По материалам 1896 года на землях, ныне входящих в состав Лесколовского сельского поселения, проживало 1772 человека. За минувшие 125 лет население увеличилось в пять раз, и в настоящее время число зарегистрированных жителей составляет 9920 человек. Сегодня лесколовские просторы стали местом притяжения для желающих построить или приобрести «домик в деревне» – транспортная доступность и наличие коммунальной инфраструктуры с каждым годом делают эту территорию все более комфортной для проживания.

Ровно два года назад главой администрации Лесколовского сельского поселения был назначен Александр Сазонов, за плечами которого огромный управленческий опыт. Более двадцати лет он трудился начальником молочного комплекса «Красный партизан» в СПК «Пригородный», сумел сберечь предприятие и сохранить поголовье скота в тяжелые постперестроечные годы. Перейдя на муниципальную работу, Александр Сазонов возглавил администрацию Юкковского сельского поселения и был бессменным руководителем муниципалитета на протяжении 13 лет. За это время Юкковское поселение вошло в число немногих в Ленобласти муниципальных образований, имеющих бездотационный бюджет. И вот теперь все силы, время и опыт он отдает лесколовской земле, чтобы жизнь в поселении стала лучше, а люди – немного счастливее. О том, что удалось сделать на посту главы администрации, о насущных проблемах и планах на будущее – в интервью Александра Сазонова «Всеволожским вестям».

– Александр Александрович, пригодился ли вам прежний опыт на посту главы Лесколовской администрации?

– Конечно, ведь принципы эффективного руководства остаются практически неизменными. Я более двух десятилетий отработал в сельском хозяйстве, а это непрерывный, круглосуточный цикл, это высокая личная ответственность, её невозможно переложить на кого-­то другого. В то непростое время – 90-е – в сельском хозяйстве трудились настоящие патриоты, которые удержали и вывезли на своих плечах всю отрасль. Я и сейчас восхищаюсь людьми, работавшими со мной, они настоящие герои своего времени.

Я ведь начинал трактористом, потом работал инженером-гидротехником, в общем, прошел все ступени профессиональной лестницы, прежде чем занял начальственную должность. Меня трудно обмануть, я знаю и понимаю простых людей, знаю, что их тревожит, знаю их надежды и чаяния.

При переходе на муниципальную работу принятие личной ответственности – очень существенный момент. Взял ответственность на себя – значит, доказал свою правоту.

– При быстротечности нашего времени два года – срок немалый. Что вам удалось сделать за это время?

– Первое, что меня поразило, когда я сюда приехал – это пустующий пятиэтажный дом в Осельках. Огромное ветхое здание, смотрящее на мир мрачными глазницами выбитых окон, – постапокалиптический пейзаж, готовая декорация для фильма-катастрофы. Торчал он в центре поселка, как гнилой зуб, более тридцати лет. Внутри – горы мусора, остатки кострищ и признаки наркоманских притонов.

Снос этого памятника бесхозяйственности стал самым первым делом, которым я плотно занялся. Совет депутатов поддержал инициативу администрации, и вскоре одной проблемой в поселении стало меньше. К сносу пустующей пятиэтажки мы подошли по-­хозяйски – весь строительный мусор, все кирпичи и даже плиты отдали в переработку, и в результате получили сертифицированный материал для подсыпки дорог.

На освободившейся площади, по просьбам жителей, планируется построить сетевой магазин – их в нашей глубинке пока маловато. В настоящее время уже проведен конкурс и определен потенциальный исполнитель заказа.

Еще одно очень важное дело – реализация крупнейшего в Ленинградской области проекта по переселению людей из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры. Мы, как участники региональной адресной программы, должны переселить людей из 114 квартир. В настоящее время сформирован и зарегистрирован в муниципальную собственность земельный участок площадью в 15 тысяч квадратных метров в деревне Лесколово, сделан перенос водопроводных и электрических сетей. Проведена колоссальная юридическая и административная работа с гражданами. Строительство нового дома для «переселенцев» находится на этапе закладки фундамента. Если все пойдет в соответствии с планами, то справить новоселье жильцы смогут уже в следующем, 2022 году.

Ведется работа по благоустройству и строительству социальных объектов. Так, в Осельках открыта многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием, наружным освещением и ограждением. Там и футбольное поле, и баскетбольная площадка, и специальный сектор, где установлены уличные тренажеры. Есть и волейбольная площадка, вынесенная за пределы объекта. Жители, конечно, довольны, но не все – так как новый стадион пользуется огромной популярностью и востребован с утра до позднего вечера, некоторым мешает шум. Но на всех не угодишь. Здесь мне хотелось бы выразить благодарность нашим депутатам Законодательного собрания Ленинградской области Верниковскому А.П., Ломову А.В., Голикову Ю.М., которые оказали деятельную помощь в реализации этого проекта. Вообще, хочется сказать спасибо всем жителям, работникам предприятий и организаций, которые приняли активное участие в благоустройстве поселения.

Ведется работа по развитию дорожной сети. В деревне Кискелово, где грунтовая дорога раньше выглядела, как после бомбежки, построили новую, протяженностью полтора километра в и строгом соответствии с нормативами. Разумеется, качество дорог во многом определяет динамику развития сельского поселения, но не всегда возможности бюджета позволяют содержать в хорошем состоянии все 35 километров дорог, что находятся в нашем ведении. В администрации разработана и действует муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения». За прошлый год удалось отремонтировать участок автомобильной дороги местного значения – ул. Красноармейская в д. Верхние Осельки, заасфальтировано 3035,1 кв. м дорожного полотна. Проведен ямочный ремонт улиц с асфальтовым покрытием в д. Лесколово и п. Осельки общей площадью 774 кв. м.

Наружное освещение – одно из приоритетных направлений работы администрации. Так, в деревне Хиттолово установлено более 100 светильников с энергосберегающим оборудованием. Будем и дальше двигаться в этом направлении.

Возможно, внешний аспект деятельности администрации стал не столь заметен – за последние два года много сил и средств вложено в те работы, которые с первого взгляда не видны. В том числе, в сфере ЖКХ и жизнеобеспечения населенных пунктов. Так, например, только в прошлом году мы произвели замену почти двух километров труб отопления в жилом фонде. Денежные средства в размере 22 миллионов рублей поступили из областного бюджета. Надеемся, что успеем что-­то сделать и в этом году, если «вышестоящие товарищи» смогут задействовать региональные резервные фонды.

Наиболее важные задачи, которые стоят перед лесколовским муниципалитетом, как бы пафосно это ни звучало, всегда одни – обеспечивать благополучие наших жителей, чтобы им было тепло, светло, чтобы в домах всегда была вода, чтобы можно было ходить и ездить по хорошим дорогам. Мы стремимся к тому, чтобы люди чувствовали себя комфортно.

– Вот, кстати, о воде. Как удается решать проблемы с водоснабжением в «Год чистой воды», объявленный губернатором ЛО?

– В этой сфере у нас пока, мягко говоря, все не очень хорошо. Полномочия по водоснабжению переданы Леноблводоканалу, но там решать наши проблемы не спешат. Мы же со своей стороны можем только передавать им заявления и жалобы наших жителей и просьбы ускорить решение. Буквально на днях мы собрали совместное совещание с представителями Леноблводоканала по поступившим жалобам на то, что в многоквартирных домах из-­за слабого напора вода не поднимается на верхние этажи. Получили обещание в скором времени заменить насосное оборудование на более мощное. К сожалению, проблему с водоснабжением, а также практически недействующими очистными сооружениями решить на муниципальном уровне невозможно. Неприятно это говорить, но вопрос о доступности и качестве воды – не к нам. Не наш уровень, не наши полномочия. Разумеется, администрация прилагает все усилия, чтобы наладить эффективное взаимодействие с водоснабжающей организацией, и полагаю, со временем нам это удастся.

– В Лесколовском поселении находится самый большой в Ленобласти Дом культуры. Он по-­прежнему является местом притяжения талантов и центром культурной жизни?

– Наш ДК – и гордость, и головная боль. Построенное более 30 лет назад здание ветшает, несмотря на проводимые в прежние годы отдельные «улучшения» – косметический ремонт, замену кресел в зрительном зале и прочее. Достаточно сказать, что в отопительный сезон температура во внутренних помещениях никогда не превышала 14 градусов тепла. Необходимо менять всю систему отопления. Течет крыша, с фасада валится облицовочный кирпич. А ведь на площади перед Домом культуры мы проводим все праздники и мероприятия. Так что в ближайших планах администрации – реконструкция и капитальный ремонт здания, и начнем мы с замены системы отопления. К слову, в прошлом году мы уже начали собственными силами проводить кое-­какие работы по поддержанию «жизнедеятельности» нашего ДК – рабочие из привлеченной подрядной организации при помощи клея и раствора укрепили облицовку фасада, а специалисты из управляющей компании «ЛЖО» перекрыли крышу. В этом году начнем менять стояки отопления. Однако это временные меры, и администрация в настоящее время разрабатывает проект масштабной реконструкции всего здания.

Ну а если отойти от хозяйственного аспекта, то наш Дом культуры, безусловно, является и душой, и сердцем поселения. Здесь успешно работают десятки кружков, творческих студий и групп по интересам, объединяющих талантливых, неравнодушных жителей Лесколовского поселения всех возрастов. Здесь проводятся яркие конкурсы и фестивали, тематические концерты, здесь всегда кипит жизнь.

– Обе школы в поселении работают в две смены. Как будет решаться эта проблема?

– В деревне Верхние Осельки – втором по численности населенном пункте в составе Лесколовского поселения, – строится образовательный комплекс, где разместится школа на 300 мест и детский сад на 105 мест. Не далее как полтора месяца назад губернатор ЛО Александр Дрозденко, объезжая строительные объекты, заглянул и к нам. Глава региона оценил масштабы работ, и, скажем так, задал строителям импульс к ускорению темпов. Это будет современное здание, оснащенное всем необходимым оборудованием. Открытие образовательного комплекса намечено на конец текущего года.

– С начала 70 годов прошлого века на землях Лесколовского поселения компактно проживает цыганский табор. Вас не беспокоит такое соседство?

– Принимаем это как данность. Соседей не выбирают, нам вот достались именно такие. Да, не всем нравится уклад жизни местных цыган, мусор, костры и громкая музыка на их подворьях, однако какие-­то жесткие конфликты в цыганской среде возникают редко, и зачастую они раздуты – уж извините – вашими коллегами­-журналистами. Основные проблемы так называемого «цыганского поселка» – незаконные постройки и подсоединение их к коммуникациям, отсутствие пожарной безопасности, мусор. Являясь гражданами Российской Федерации, они пользуются всеми правами, но упорно игнорируют обязанности. Дети их учатся в отдельном корпусе Осельковской школы, как правило – класса до пятого. У них своеобразное отношение к образованию, гигиене, правилам поведения, работе и жизни в целом. Реальная проблема для администрации – это предоставление цыганам бесплатных земельных участков в соответствии с федеральными законами. Здесь цыганские семьи «впереди планеты всей» – они и многодетные, и малоимущие, и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Получается нездоровый этнический перекос отнюдь не в пользу других очередников. Но в целом, как-­то справляемся, решаем проблемы по мере их поступления. Разжигать национальную рознь – недопустимо.

– С чем чаще всего жители обращаются в администрацию?

– Вопросы самые разнообразные, от соседских войн в садоводствах – а их у нас около 80 – до жалоб на мировую несправедливость. А если серьезно, чаще всего предметом обращения становится газ, свет и вода – три кита, на которых держится коммунальная инфраструктура.

В настоящее время газифицировано 7 населённых пунктов поселения, что составляет более 80% жителей. Благодаря уже построенным газовым сетям в поселении увеличивается количество жителей, которые используют природный газ в своих квартирах и частных домах, но есть одно условие – владелец участка должен быть жителем Ленинградской области, дом должен быть зарегистрирован, а земля поставлена на кадастровый учет. Однако люди, купив здесь жилье, не хотят «прописываться» в поселении, терять «городские блага» – отсюда и проблемы.

Про воду я уже сказал выше, а что касается электричества, то в феврале нынешнего года «Россети Ленэнерго» совместно с «Оборонэнерго» при нашем участии установили новую электроподстанцию, тем самым увеличив мощность практически в два раза.

– Александр Александрович, совсем скоро Всеволожский район отпразднует свое 85-­летие. Что бы хотели пожелать его жителям?

– Всем нам желаю мира, добра и благополучия. А земляков, жителей Лесколовского поселения, хочу заверить, что администрация всеми своими действиями и возможностями, в том числе средствами бюджета, поддерживала и будет поддерживать условия по успешному решению вопросов местного значения.

Беседовала Светлана Завадская

Фото из архива Лесколовского сельского поселения