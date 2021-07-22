Ленинградская панорама: «Сердечные» крышечки Кингисеппа

В конце июня в центре Кингисеппа на площади у общественного центра по Большой Советской, 41, установили «Сердечко ДоброТы».

Это не только украсивший данный уголок города арт-объект, но и оригинальный контейнер для сбора пластиковых крышечек. Каждый житель Кингисеппа в любое время суток может положить в него колпачки от пластиковых емкостей. Собранное сырье в дальнейшем отправится в переработку, а вырученные средства направят на развитие местных добровольческих инициатив. Проект реализуется в рамках конкурса «Энергия инициатив. Наш край» при поддержке экодвижений «РазДельный Сбор» и «Мусора. Больше. Нет».

Два таких «сердечка» стоят в Ивангороде — на главной площади и на Парусинке, похожие есть в Сланцах. «Сердечки ДоброТы» шагают по Ленинградской области!

Анна Сереброва