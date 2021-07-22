26 финалистов представят Ленинградскую область на конкурсе «Лидеры России»

Место в финале конкурса «Лидеры России» получили 26 претендентов из Ленинградской области. Всего в кадровом состязании участвуют 3 987 человек, но только 300 из них смогут стать суперфиналистами и получить грант в один миллион рублей.

Больше всего претендентов из Центрального федерального округа – 1244. СЗФО, с цифрой в 496 участников, третий регион по числу конкурсантов. По количеству финалистов лидируют Москва и Петербург. В списках числятся и представители из других стран. До контрольного тестирования допущены граждане 30 государств. Среди них представители из Германии, Латвии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и других стран.

Прошедшие в финал конкурса должны доказать свои управленческие способности в восьми номинациях: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Здравоохранение», «Культура», «Информационные технологии», «Международный», «Студенты». Региональные финалы пройдут в октябре – декабре 2021 года. Победителей пригласят в суперфинал, где они получат возможность посоревноваться друг с другом. Суперфинал конкурса «Лидеры России 2020» является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».

– Заявок из России и разных стран мира было более 180 953 тысяч, – проинформировал на пресс-конференции генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. – В частности, они поступили из 85 регионов России и 150 стран мира. Что касается участников, то они представляют разные отрасли. В состязании приняли участие главы муниципальных образований и их заместители, руководители исполнительных органов, заместители руководителей региональных органов власти, генеральные директора и индивидуальные предприниматели, топ-менеджеры крупных компаний.

Отметим, что у победителей конкурса большие возможности. Так, например, руководитель регионального агентства проектного управления и победитель Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» Николай Стецко стал заместителем председателя правительства Приморья.

Напомним, что в прошлом году руководитель проекта по специализации «Здравоохранение» Всеволожской клинической межрайонной больницы Евгений Галлингер прошел в суперфинал, а житель Мурино Роман Чуков стал финалистом конкурса «Лидеры России» в специализации «Наука». Полный список участников по районам организаторы конкурса обещают опубликовать позже.

Ирэн Овсепян