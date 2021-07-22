Флорист из Всеволожского района рассказал о цветочных трендах

Цветы спасут мир», – безапелляционно заявляет многократный призер и участник флористических конкурсов из Всеволожска, самый молодой амбассадор международной цветочной платформы Flower Experience Акбер Сулейманов.

Жизни без творчества он не представляет. Для воплощения бесчисленного количества идей он постоянно совершенствует свои знания. Ведь в цветочной индустрии разные тренды. Некоторые клиенты требуют от флористов философской нагрузки изысканных букетов, другие млеют от бантов из упаковочной ленты и клеймят прекрасный желтый цвет, который во всем мире символизирует вовсе не печаль и разлуку, а богатство и роскошь. В Малайзии, например, любимым дарят именно желтые цветы, потому что это королевский цвет и свидетельствует о глубоком почтении и привязанности.

– Познать язык цветов сложно: кто-то владеет им в совершенстве, кто-то на два с плюсом, – говорит Сулейманов. – Уже ни у кого не вызывает сомнений, что аранжировка цветов – особое искусство. В Японии, например, икебану преподают в начальных классах как обязательный предмет. Восточная школа флористики – это совершенно иное видение мира. Здесь важно показать красоту цветка при минимуме растительного элемента, передать мысль, идею, состояние. Хотя сейчас наблюдается взаимопроникновение восточных и европейских традиций, но существуют правила, определенные технические приемы, которые культурные люди должны соблюдать. Главное в профессии – любить и чувствовать цветы.

По словам флориста, есть букеты, которые всегда купят, поскольку при их создании учитываются предпочтения широкой аудитории.

– Это так называемые коммерческие композиции, – продолжает цветочный мастер. – А есть авторская идея, которая, возможно, не всем подойдет, но это творческая самореализация. Неправда, что любой, изготовивший одну тысячу букетов, может именоваться профи. Настоящий флорист скромен и знает, что нет предела совершенству. Я благодарен своим учителям, в частности корифею и основателю петербургской школы флористики Владимиру Бермякову, который с удовольствием делился секретами своей профессии, не пытаясь что-то утаить. Поэтому я люблю свою работу.

В магических руках Акбара Сулейманова цветы словно пластилин: немного фантазии с дизайном – и красота заговорит особенным, цветочным языком.

– Человеку с желанием и целью несложно научиться чему угодно, – продолжает флорист. – Свои первые букеты создал, когда мне было 10 лет. А в конкурсах принимал участие уже с 15 лет. Сейчас для юных флористов есть много кружков. Создавая букет, надо руководствоваться определенными трендами. Хотя импровизацию никто не отменял. Каждый флорист меняет моду на цветочные композиции под себя. Среди потребителей наблюдается пристрастие к примитивным корзинкам и так называемым коммерческим букетам. Но это отнюдь не означает, что нет среди наших соотечественников людей с тонким вкусом, способных на красивые жесты. Дарить цветы можно в любое время года, дня и по любому поводу.

Пандемический год, как рассказал цветочный мастер, подрезал доходы отрасли. Особенно это касается Санкт-Петербурга.

– Безусловно, нам повезло, – отмечает собеседник. – Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко быстро снял все барьеры на пути работы бизнеса в регионе. А вот петербургские флористы пострадали от длительного простоя. Цветочные салоны Северной столицы долгое время не открывались. Не все смогли пережить кризис. Казалось, что в нынешнем году ситуация наладится. Но вот напасть: в солнечном Эквадоре, главном поставщике роз на мировой рынок, неожиданно выпал снег. И это как раз к 8 Марта. В итоге стоимость праздничных букетов для любимых влетела в копеечку.

Как рассказывает Акбар Сулейманов, букетные предпочтения жителей разных регионов отличаются друг от друга.

– Знаете, жители Белокаменной предпочитают большие, так называемые «утяжеленные» букеты, – продолжает собеседник. – А вот в Петербурге и Ленинградской области потребителям можно угодить, создав нечто «воздушное». Однако в последнее время московские тренды преобладают и у нас. Но пока они не носят массового характера. Клиентов, предпочитающих массивные композиции, у меня мало. Всего 30 процентов. Изюминка букета – аранжировочная зелень. Зимой её приходится покупать из Голландии, но летом она растет и у нас. Кроме того, модной тенденцией стало украшение букетов бумагой. Этот тренд возник в Корее и сейчас широко применяется во всем мире.

Ирэн Овсепян

Фото Марии Каяткиной представлено в рамках проекта платформы Flower Experience «В честь великой Ахматовой»