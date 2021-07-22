Лучшие муниципальные практики Ленобласти отправляются на федеральный конкурс

Определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2021 году. Среди лидеров – поселения Всеволожского района.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, работа муниципалитетов оценивалась по пяти конкурсным номинациям в двух категориях – городские округа (или городские поселения) и сельские поселения.

Среди лидеров оказались сразу несколько муниципальных образований Всеволожского района. Так, в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями» среди городов третье место у Заневского поселения, среди сельских поселений отличилась администрация Лесколовского поселения. Кроме того, Заневское поселение взяло второе место в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».

В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» почетное третье место разделили между собой Рахьинское и Заневское поселения.

Лучшие практики региона будут представлять Ленинградскую область на федеральном этапе конкурса, победители которого получат денежную дотацию в 50 млн рублей (городские округа или поселения) и 20 млн рублей (сельские поселения).