Телемедицина приходит во Всеволожский район

ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» является участником пилотного проекта по внедрению телемедицинских услуг в территориальную программу ОМС. Специалисты уже проводят первые дистанционные консультации по нескольким направлениям.

Связаться с врачом можно несколькими способами – по телефону, видеосвязи или через чат. При этом не нужно «висеть» на линии колл-центра – достаточно оставить онлайн-заявку в личном кабинете. В выбранное время приема врач сам связывается с пациентом.

Среди очевидных преимуществ – экономия времени и снижение риска распространения инфекций. Пациенту не нужно повторно посещать медучреждение для решения формальных вопросов, да и осуществлять регулярное наблюдение за состоянием больного дистанционно значительно проще.

Однако стоит помнить, что в ходе телемедицинской консультации врач не имеет права ставить диагноз. Для осмотра и сдачи анализов придется посетить больницу. А вот узнать о необходимых анализах и их результатах, скорректировать лечение или проконсультироваться с другим специалистом можно дистанционно.

Как сообщает «Петербургский рубеж», Детская поликлиника в Сертолово в ближайшее время присоединится к реализации проекта. В августе открывается кабинет здорового ребёнка. Наряду с традиционным там будут вести и онлайн-приём.