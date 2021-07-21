Ленинградская панорама: новый шаг в мусорной реформе

До конца года планируется начать строительство экотехнопарка в Кингисеппе.

Современный полуавтоматический мусороперерабатывающий комплекс площадью 56 га будет принимать до 300 тысяч тонн отходов в год. В технопарке предполагается перерабатывать более 50 % поступающих отходов. Он позволит в значительной степени решить вопрос с утилизацией отходов на юге 47-го региона.

По словам генерального директора Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области Антона Бучнева, это флагманский проект — заводов с такими показателями сортировки и глубины переработки на Северо-Западе России сейчас нет. Высокую глубину переработки обеспечит технология биокомпостирования пищевых отходов. Органика, пропущенная через мелкоячеистый барабан, будет отправляться на гигантские «грядки», где с помощью теплого воздуха и бактерий превратится в полезные удобрения. Плановая производительность площадки климатического компостирования — почти 58 тысяч тонн в год.

Из остальной массы будет вычленяться сырье, которое в дальнейшем пойдет на подсыпку и покрытия для дорожного полотна, щепу, теплоизоляционные материалы.

Проект находится в стадии экспертиз. Строительство экотехнопарка Управляющая компания по обращению с отходами будет вести собственными силами, без привлечения бюджетных средств.