В Сертолово готовится к сдаче новая школа на 825 мест

Строительство школы на 825 учеников в квартале Новое Сертолово вышло на завершающий этап. Будущее учебное заведение получило новый современный стадион, благоустраивается территория возле здания. Впереди подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию и комплектование кабинетов.

Ход работ проинспектировали глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский совместно с главой Сертоловской администрации Юрием Ходько. В ходе рабочего выезда чиновники также посетили первую сертоловскую школу, у которой в этом году обновили фасад. Качеством выполненных работ главы остались довольны, а вот цвет вызвал дискуссию – было предложено сделать внешний облик школы более красочным.

Отметим, что сейчас обновляются и ремонтируются многие школы и детские сады Всеволожского района. Так, во Всеволожске готовится обновить фасад Лицей № 1, а в Бугровской СОШ фасад здания утеплили и сделали новые крыльца.

Фото со страницы ВК Андрея Низовского