Во Всеволожском районе инспектор ДПС сопроводил семейную пару до роддома

Инспектор ДПС Расим Гаджиев стал героем для семьи Кузьминых из Мурино. Утром 20 июля Игорь и его беременная жена Нелли спешили во Всеволожский роддом. У женщины уже начались схватки, однако автомобиль встал в глухую пробку.

Мужчина обратился за помощью к автоинспектору Расиму Гаджиеву, который в этот момент дежурил на перекрестке. Представитель закона на просьбу отреагировал моментально: включив спецсигналы, машина ДПС «проложила» путь до самого роддома. До места добраться сумели вовремя – малыш появился на свет под присмотром врачей. Мальчика назвали Савелием.

– Я таких людей еще не встречал, он просто красавец! – бурно благодарил молодой отец автоинспектора в социальных сетях. – У меня всю дорогу было ощущение, что это у него жена рожает, а не у меня. Огромное ему, настоящее человеческое спасибо!