Социальная газификация Ленинградской области

В Ленинградской области стартовала программа социальной газификации. Город Волосово стал «первой ласточкой», где началось подключение частных владений к существующим газовым сетям. Дом номер 20 по Гатчинской улице посетили высокие гости, чтобы лично убедится в доступе голубого топлива.

Гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак лично поздравили Валентину и Анатолия Пестовых. Владельцы дома ждали подключения метана больше четверти века. Глядя на их цветущий участок и не скажешь, что здесь недавно вели прокладку газопровода.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение — направить бюджетные средства на увеличение субсидии для газификации частного сектора. С 1 января 2022 года собственники домов нашего региона, зарегистрированные в своих владениях больше года, смогут получить 180 тысяч рублей на газификацию, включая: прокладку сети на своем земельном участке, покупку газового котла и плиты. Для льготников сумма субсидии выше – до 300 тысяч.

«Газпром межрегионгаз» выполняет поставленную Президентом России Владимиром Путиным задачу – обеспечивает подведение газа к домам жителей страны в уже газифицированных населенных пунктах без оплаты работ со стороны собственников жилья.

Волосово начал снабжаться природным газом еще в 1992 году. До сегодняшнего дня в рамках дальнейшей газификации города и района были проложены сети общей протяженностью 243 км от 7 газораспределительных станций.

До 2026 года в Волосовском районе планируется строительство пяти межпоселковых газопроводов общей длиной 76 километров. А по всей Ленинградской области в программу социальной газификации войдет около 130 тысяч домовладений и квартир в 817 населенных пунктах.

Проект «Сорок седьмой»