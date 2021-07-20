Ленинградская панорама: «Зеленый лещ» делает мир чище

Экостанция в поселке Песочное — пример того, как сберечь тонны ресурсов и подтолкнуть к этому окружающих.

На 21­м километре Приморского шоссе, у въезда в поселок Песочное Полянского сельского поселения Выборгского района, — старая бетонная стена, через проход в которой люди идут на автобусную остановку. Некоторые бросали по пути мешки с мусором, бутылки, пакеты из­под сока. Образовалась стихийная свалка.

В начале лета волонтеры организовали субботник, мусор убрали. В стене прорезали отверстия, над каждым повесили указатели: «Стекло», «Картон», «Бутылки от напитков», «Канистры». С обратной стороны закрепили многоразовые биг­бэги. Теперь это общедоступная круглосуточная станция по приему вторсырья.

Ее хорошо видно с шоссе, и в минувшую субботу я, сойдя с маршрутки, сразу заметила пожилого мужчину, кидающего в прорези какие­то предметы. Он заглянул внутрь и удовлетворенно кивнул: «Мешки в прошлый раз были полные. Значит, вывозят. Хорошее дело ребята затеяли». Пока мы разговаривали, с шоссе свернул автомобиль, водитель достал из багажника пару пакетов с утилем.

Работа кипит

Пункт раздельного сбора отходов стал логичной вехой развития экостанции «Зеленый лещ». Сам «Зеленый лещ» буквально через дорогу, в здании, где когда­то находился КПП.

Центр местных энтузиастов­экологов открыт по вторникам и субботам. Сегодня работа кипит. Евгения Гриднева занята обустройством «Зеленого магазина», Ирина Торцова разбирает игрушки, которые передадут детям в деревни Псковской области, Мария Филиппова и Юст Божевольнов помогают сортировать принесенные отходы.

Сейчас сразу и не вспомнить, как началось общественное движение, объединившее волонтеров на приморской территории Выборгского района Ленобласти и Курортного района Санкт­Петербурга. Пожалуй, это была акция по раздельному сбору в Сестрорецке. Затем аналогичные стали проводить в Зеленогорске, организовывать субботники в поселениях, на Финском заливе и озерах. В нескольких поселках установили баки для вторсырья. Например, в Первомайском теперь есть 6 контейнеров для различных фракций, что даже для больших городов редкость. А потом волонтеры решили, что наступило время следующей ступени. Зимой 2020 года открылась экостанция «Зеленый лещ».

Мне приводят цифры. На десятке субботников вывезли 300 черных мешков мусора из лесов и прибрежной зоны. К движению присоединилось около 400 человек. Всего за три года собрано и сдано более 100 тонн сырья. В «Зеленом леще» начинали с 5 кубов отходов в месяц, сейчас вышли на 30. Параллельно занимались экологическим просвещением, проводили встречи с экологами, экскурсии, мастер­классы.

Новая веха

«За это время мы отработали технологии РСО и логистику. Был взят в аренду ангар для досортировки и складирования сырья. Купили пресс, который сжимает бутылки, картон, чтобы вывозить груз реже и крупными партиями, — говорит Юст Божевольнов. — Приятно видеть, что люди идут в «Зеленый лещ», наши усилия не впустую. Также очевидны и расходы на аренду помещений, электроэнергию, бензин. Выручка от сдачи вторсырья мизерная».

И речи не было оставить начатое. Ясно: раздельный сбор под силу любому человеку независимо от возраста, положения, достатка и возможен при любых, даже нулевых ресурсах. Это моментально­наглядное, ежедневное проявление заботы о природе и о себе активирует личную позицию человека.

В «Зеленом леще» решили сконцентрировать усилия на основных фракциях — стекло, металл, картон, ПЭТ­бутылки, канистры с маркировкой 2 и 4. Их на нововведенной открытой станции может сдать любой человек в удобное ему время.

А что же тетрапак, полистирол, ПЭТ­контейнеры, пенопласт? Фракции, отправка которых в переработку проблематична, «Зеленый лещ» также принимает — по вторникам и субботам, за посильное пожертвование.

Необходимость доната за редкие фракции вызывает недоумение лишь у людей, никогда не занимавшихся раздельным сбором. Те, кто в теме, понимают, что досортировка, хранение, доставка неликвида до переработчика небесплатны. С увеличением объемов сдаваемых фракций, может, получится выйти в ноль.

Больше часа, пока я беседовала с волонтерами, петербуржец Артем Саралийский разбирал содержимое большущего мешка и нескольких коробок, скопившихся за год. У него дача в Белоострове, и «Зеленый лещ» ближе всего.

«Я и в другие точки отвожу. Тут еще и объясняют, какого характера отходы, самому разобраться с современной упаковкой непросто. Небольшое пожертвование на пользу экологии сделать готов», — говорит Артем.

Планов громадье

Гипотетически необходимость РСО поддерживает большинство россиян. В действительности же занимаются этим пока единицы. Вроде есть и пункты приема, и переработка. А по факту процент перерабатываемого сырья крайне мал.

Энтузиасты помогают власти переломить ситуацию. По словам одного из лидеров экостанции Дмитрия Полещука, в этом году планируется открыть НКО для организационной и просветительской экодеятельности, обеспечить ежедневную работу станции «Зеленый лещ», в 60 поселках от Серово до Озерков организовать сдачу вторсырья, передать на переработку 200 тонн твердых бытовых отходов, то есть 3 тысячи кубов.

Арифметика простая. Поселок в сто домов в год сдает около 600 кубометров мусора. Значит, из 60 пунктов будет вывезено 60 тысяч кубов — это примерно 120 бассейнов глубиной 2 метра и длиной 25. Получается, «Зеленый лещ» должен принять 5 % этого объема. Даже если один из каждых десяти жителей сдаст в переработку половину бытового мусора — цель будет достигнута.

Людмила Кондрашова

Фото предоставлено экостанцией «Зеленый лещ»