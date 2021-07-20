Ленинградская панорама: за нами — наш регион

Марина Вороновская, директор Сосновоборской детской школы искусств «Балтика», — о роли музыки и родных мест в жизни подрастающего поколения.

— Наша школа выросла из детской хоровой студии «Балтика», которая появилась в городе атомщиков в далеком 1977 году и повлияла на формирование его культурного имиджа. Сегодня у нас немало хоровых коллективов с достаточно высоким уровнем исполнительства.

Сосновый Бор — город молодой, современный, интенсивно развивающийся, в том числе и в направлении дополнительного образования детей. Обучаясь музыке, ребенок учится сопереживать, развивает свою эмоциональную сферу. Он становится более ответственным, преодолевает себя, получает позитивный жизненный опыт, наконец, повышает свою самооценку, а впечатления от концертных выступлений и поездок на фестивали и конкурсы остаются с ним на всю жизнь. Многие выпускники «Балтики» продолжают заниматься музыкой, становятся профессионалами.

Представляя Сосновый Бор и Ленинградскую область за границей, всегда испытываем гордость и ответственность. Мы были на хоровых конкурсах в Германии, Италии, Венгрии, Чехии, Австрии, Польше, Словакии. И хотя там нас объявляют коротко: Chamber choir Baltika, Russia (камерный хор «Балтика», Россия), мы помним о том, что за нами — наш город и наш регион.

Никогда не забуду тот особый трепет, с которым я слушала российский гимн в исполнении уникального коллектива — Детского хора России — на церемонии закрытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В составе хора были и десять наших девочек, которые пели для миллионов зрителей со всего мира. В это время флаг страны поднимали российские спортсмены, в их числе — сосновоборский биатлонист Дмитрий Малышко.

Для меня Ленинградская область — это прежде всего любимая родина. Мой папа был военным строителем, и вся его жизнь была связана со строительством атомных объектов. Семья переехала в Сосновый Бор в 1967 году, когда началось возведение ­ЛАЭС. Я храню памятную именную медаль с надписью «Рожденной на земле Ленинградской».

Дорога из Соснового Бора в Санкт-Петербург очень колоритна: проходит вдоль Финского залива, мимо песчаных дюн, защитной дамбы, за которой виден сверкающий на солнце купол Морского собора Кронштадта, мимо дворцово-парковых ансамблей Ломоносова, Петергофа, Стрельны. Мое любимое место — южный берег Финского залива, он настолько живописный, что сюда практически ежегодно приезжают киногруппы, чтобы снимать на этом прекрасном фоне фильмы.