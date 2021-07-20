Главный эпидемиолог Ленобласти ответит на вопросы о вакцинации

Прямая телефонная линия с главным эпидемиологом Ленинградской области Еленой Хорьковой состоится завтра, 21 июля. Специалист будет лично принимать звонки жителей региона с 14.00 до 16.00.

Номера телефонов для звонков:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

+7 (813-61) 315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.