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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Главный эпидемиолог Ленобласти ответит на вопросы о вакцинации

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Прямая телефонная линия с главным эпидемиологом Ленинградской области Еленой Хорьковой состоится завтра, 21 июля. Специалист будет лично принимать звонки жителей региона с 14.00 до 16.00.

Номера телефонов для звонков:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

+7 (813-61) 315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

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